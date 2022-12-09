Топ-12 книг, которые стоит подарить ребенку на Новый год

Выпал первый снег, а значит и Новый год не за горами. Самое время подумать о новогодних подарках. Мы подготовили подборку из 12 книг отечественных и зарубежных авторов, которые точно понравятся вашим детишкам!

Немцова Божена, Жемчужные сказки

Сказки одной из самых популярных европейских писательниц XIX века Божены Немцовой известны всем. В «Жемчужных сказках» главные героини — умные, отважные и сильные принцессы, которые смело побеждают людоедов и ведьм, спасают от беды сестер и родителей, помогают тем, кто нуждается в помощи, а потом попадают на бал в самых лучших платьях и обретают долгожданное счастье.

Грэм Кеннет, Ветер в ивах. Рисунки О. Ионайтис

Хорошо жить у реки в тёплом, уютном доме, полном вкусных запасов! Посиживать в кресле у камина, коротая ненастные вечера. Вести долгие беседы с добрыми соседями. А в хорошие дни пройтись по реке на лодке и навестить друзей. Так и жили мистер Барсук, мистер Крот, дядюшка Рэт (водяная крыса) и мистер Тоуд (жаба). Только не думайте, что эти почтенные господа были скучными домоседами! Они из тех, кто всегда готов к приключениям и дальним странствиям. Только позовите!

Пляцковский Михаил, Лучшие сказки и игры на круглый год

В книге собраны лучшие детские сказки, которые можно читать круглый год. Красочные иллюстрации, знаменитые отечественные авторы, волшебные истории подарят ощущение праздника на каждый день. А задорные подвижные игры развеселят как детей, так и взрослых, надолго отвлекут от вредных гаджетов. Словно волшебная шкатулка, книга погружает в удивительный мир сказок, игр, здоровья и прекрасного настроения.

Лакомб Бенжамен, Зальтен Феликс, Бемби

Однажды весенним солнечным утром в дремучей чащобе на свет появился маленький оленёнок, которого назвали Бемби. Маленький лесной принц взрослеет и познаёт окружающий мир, находит друзей и переживает потерю, открывает великую красоту природы, а с ней и опасности, которые таятся в чаще. Один из самых популярных современных художников в мире Бенжамен Лакомб показал известную сказку с новой стороны. Его лес выглядит таинственно и волнующе, а образы героев завораживают с первого взгляда. Книга станет идеальным подарком для всех ценителей литературы и искусства книжной иллюстрации! Добро пожаловать в волшебный лес!

Барклем Джилл, В гостях на Ежевичной поляне

Герои сборника «В гостях на Ежевичной поляне», очаровательные мышата, все время находят веселые приключения! Провести снежный бал, отправиться на пикник, сделать зимние заготовки — в их маленьких домиках, похожих на староанглийские поместья, дела кипят круглый год... Внимание даже к самыми крохотным деталям, добрые сюжеты и уютная британская атмосфера — в мире Джилл Барклем так хочется задержаться хотя бы на ещё одну чашку ароматного чая!

Немцова Божена, Сапфировые сказки

Сказки одной из самых популярных европейских писательниц XIX века Божены Немцовой не раз экранизировались в Чехии и Советском Союзе. "Сапфировые сказки" рассказывают о подвигах и геройствах принцев и молодых князей. Ради спасения близких и завоевания сердца возлюбленной они готовы сражаться с драконами, дикими зверями, колдуньями и даже целой вражеской армией. Но в конце все злодеи поверженны, а все герои живут долго и счастливо. Книгу проиллюстрировала дипломант Всероссийского конкурса "Образ книги" Анна Хопта.

Дале Штефани, Земляничная фея. Круглый год в Солнечном лесу

Круглый год Земляничная фея и её друзья заняты важными делами: ухаживают за ягодами в садике, собирают урожай, готовят пирожки с вареньем, поют песни и устраивают праздники. Серия переведена на 16 языков, а общий тираж книг уже превышает 1 000 000 экземпляров. Интервью с Дале Штефани, читайте!

"Земляничная фея. Круглый год в Солнечном лесу" - это сборник, включающий в себя книги "Волшебный сюрприз в замке", "Праздник друзей", "Удивительное заклинание", "Весёлое путешествие".

Сутеев Владимир, В. Сутеев. Весёлые истории

Владимир Григорьевич Сутеев – один из самых известных художников детской книги. Он сочинял сказки, рисовал к ним картинки, создавал иллюстрации к произведениям других писателей. А знаете ли вы, что В. Сутеев не только рисовал картинки и сочинял сказки, но и придумывал мультфильмы! А потом они превратились в сказки и оказались в нашей книге. «Волшебный магазин», «Петя и Красная Шапочка», «Про Бегемота, который боялся прививок» − эти и другие истории вошли в сборник. Каждая сказка рассказывает о важном – дружбе, находчивости, умении ценить время и многом другом. В книге впервые публикуются две сказки Елены Ильиной с рисунками В. Сутеева. Любимые герои в книге и на экране – читай и смотри!

Пушкин Александр, Седова Яна, Руслан и Людмила

«Руслан и Людмила» — первая поэма А. С. Пушкина, которую он писал, вдохновляясь русскими былинами. Сказочный кот, который ходит по цепи вокруг дуба у Лукоморья, тридцать прекрасных витязей, выходящих из морских вод, колдун, укравший Людмилу, и Руслан, освободивший от колдовских чар свою возлюбленную, — известны каждому. С этой поэму к А. С. Пушкину пришла слава и всенародное признание. Чудесные иллюстрации Яны Седовой передают атмосферу настоящего русского эпоса и волшебства подлинной любви, которая побеждает во все времена.

Марлье Марсель, Невероятные приключения Маруси

Серия "Приключения Маруси" — это уникальный издательский проект, который стал бестселлером сначала во Франции, а потом и более чем в 50 странах мира! В книгу "Невероятные приключения Маруси" вошли 8 весёлых историй о знаменитой девочке Марусе и её друге собачке Таксике. Побывайте дома у колдуньи, постарайтесь не испугаться привидения, отправляйтесь на ферму, где вас ждут домашние животные и много-много интересных занятий, помогите Марусе посидеть с племянниками-близняшками и помирите её с братиком, а потом Маруся вас будет ждать на море и на пикнике. Каждая история научит детей чему-то новому, повеселит и расскажет о взаимоотношениях с друзьями и родственниками.

Барклем Джилл, Приключения на Ежевичной поляне

Вот уже много поколений мышей живут в маленьких домиках на Ежевичной поляне, прячась ото всех в корнях и стволах деревьев. Мышки никогда не сидят без дела: они собирают урожай на полях, готовят запасы орехов и ягод на зиму, чтобы потом насладиться невероятными джемами, пудингами и соленьями в приятной компании возле камина. Но у каждого жителя Ежевичной поляны всегда найдётся время для веселья и развлечений: будь это день рождения или первый день весны. "Приключения на Ежевичной поляне" - это сборник, включающий в себя рассказы "Высокие холмы", "Дети Фиалочки", "Тайная лестница" и "Морская история".

Атлас мира для детей с дополненной реальностью

Этот уникальный атлас с дополненной реальностью предлагает совершить кругосветное путешествие, не выходя из дома. Изучая карты, сопровождаемые занимательной информацией и яркими красочными иллюстрациями, юный читатель познакомится с климатом и водными ресурсами Земли, ее ландшафтом и полезными ископаемыми, растительным и животным миром, странами и населением, природными чудесами и достопримечательностями. И главное, установив на мобильное устройство бесплатное приложение ASTAR EXPLORER, можно обозреть в цвете и объеме различные уголки нашей удивительной планеты, понаблюдать за обитателями живой природы в движении и прослушать звукозаписи с множеством любопытных фактов о каждом из представленных объектов. Воспользуйся возможностями 4D-технологий и взгляни на окружающий мир по-новому!

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