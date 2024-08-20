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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Юные шахматисты турнира Grodno Open получили в подарок просветительский дневник «Шахматная планета КИТАРАМА»

editor
By editor
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Grodno Open - 2024

18 августа 2024 в Гродненском областном комплексном центре Олимпийского резерва состоялась церемония награждения победителей Шахматного турнира Grodno Open, который проходил с 12-18 августа в Гродно (Беларусь). Турнир объединил более 100 участников из России и Беларуси.

Для самых юных участников в категории D (2016 гр и младше) были подготовлены призы от Российско-китайского проекта КИТАРАМА в сотрудничестве с Партнёрами: Русским обществом в Гродно, Московской усадьбой Деда Мороза, Комитетом креативных индустрий Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) и Международной независимой программой «СНГ+МИР», «СНГ+КИТАЙ» под руководством Анастасии Павловой.

Призеры среди девочек из категории D получили в подарок просветительский проект — Шахматный дневник «Шахматная планета КИТАРАМА», который подготовлен командой белорусских и российских тренеров в сотрудничестве с экспертами по межкультурной дипломатии.

«»Шахматная планета» – планета талантливых детей и талантливых родителей! Это сообщество талантливых семей, чья главная цель — счастливое будущее для своих детей. Чем правильнее продуман ход, тем успешнее путь фигуры», — поясняет Анастасия Валерьевна Павлова, общественный деятель, партнёр Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития, руководитель Международной независимой программы «СНГ+МИР», «СНГ+КИТАЙ», инициатор проведения Года Конфуция в России, партнёр Университета Синергия.

«Шахматная планета Китарама» – стратегический проект по популяризации шахмат, семейного досуга. Это формат культурного обмена для детей и подростков Беларуси-России-Китая, создания условий для выявления будущего кадрового потенциала среди молодежи для развития экономики страны.

«Особенностью проекта является то, что в нашем шахматном дневнике КИТАРАМА есть информация о китайских шахматах сянци и вейчи. Хочу выразить благодарность Госпоже Лян Лина, директору компании ООО Южи Интернешнл, за спонсорскую поддержку первого тиража нашего просветительского пособия, популяризирующего китайскую культуру. Это особенно актуально для юных шахматистов в Беларуси, которые об этих логических играх узнают впервые и возможно откроют для себя первое знакомство с Китаем», — поделилась Екатерина Андреас, общественный деятель, продюсер российско-китайских проектов КИТАРАМА, автор проекта «Шахматная планета КИТАРАМА», руководитель Департамента межкультурного сотрудничества PRIMUS INTER PARES, заместитель руководителя Комитета креативных индустрий Российского-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП).

Напомним, что уже осенью по линии сотрудничества Беларусь-Россия-Китай проект КИТАРАМА планирует свой первый сезон в стратегическом сотрудничестве с вышеупомянутыми партнёрами, а также с RADIO METRO 102.4 FM Санкт-Петербург, АртМосковия, JOYO Carbon, Агентство недвижимости shoprealty.by, PRC.today, Журналом «Россия и Китай», Центром китайского языка и экзамена HSK Хуамин Солюкс, Проектом PRO.Китай под управлением Максима Спасского и другими экспертами.

Осенью 2024 года при информационной поддержке и в партнёрстве с Артмосковия запланирована Презентация проекта Шахматный дневник «Шахматная планета КИТАРАМА», круглый стол. По вопросам предложений и сотрудничества можно отправить заявки на адрес Комитета креативных индустрий РАСПП: creative@raspp.ru.

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