Новый регламент Премии АПКиТ: кто может претендовать на профессиональный Приз

Жюри X Премии АПКиТ будет рассматривать только те сериалы и фильмы, на которые подадут заявку на участие в конкурсе кинокомпании-производители, анимационные студии, телеканалы-вещатели и онлайн-видеосервисы. При этом нужно обозначить, в каких номинациях проекты претендуют на награду. Все подробности – в регламенте, опубликованном на сайте Ассоциации продюсеров. АПКиТ вводит новое условие, чтобы в ходе голосования в фокус внимания жюри гарантировано попадали все достойные работы. Таким образом, при рассмотрении проектов оценки продюсеров станут объективнее, повысится качество принимаемых решений о присуждении профессионального Приза.

До 10 декабря на сайте АПКиТ https://www.rusproducers.com/award2022 подаются заявки на участие в конкурсе премьерных проектов, показ которых состоялся в 2021 году в период с января по ноябрь. По релизам в декабре — до 31-го.

На Премию АПКиТ могут выдвигаться проекты, вышедшие в эфире федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплекс цифрового телевидения России, или на онлайн-видеосервисах на территории РФ. Хронометраж одного эпизода должен быть не менее 22 минут, данное условие не распространяется на анимационные сериалы. Кроме того, обязательным является, чтобы все серии проекта были показаны в 2021 году. Анимационные сериалы, а также полнометражные фильмы участвуют в одноименных номинациях. Лонг-лист претендентов на X Премию АПКиТ Ассоциация продюсеров опубликует в январе. Церемония вручения Призов состоится в марте.

Премия АПКиТ проводится с 2013 года. Это единственный в России профессиональный Приз, присуждаемый на основании экспертной оценки продюсеров российским сериалам и кинопроектам, а также отмечающий достижения их создателей. Жюри формируется из представителей кинокомпаний, состоящих в Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

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