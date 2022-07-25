Новый сериал Саши Степановой «Двоедушник» стирает грань между живыми и мертвыми

Bookmate Originals представляет новый мистический сериал Саши Степановой «Двоедушник». Новые эпизоды будут выходить ежедневно по средам.

В городе бесследно пропадают девушки. Все они исчезли рядом с заброшенными зданиями, мертвыми домами. Пропавших пытается отыскать странный парень, который говорит, что у него две души. Только такой человек может помочь в поисках, ведь его вторая душа умеет общаться с мертвыми людьми — они застряли на старой водокачке, они сидят в окнах полуразрушенных больниц и гостиниц. Но кто они на самом деле и кто он? И что они делают в мире живых?

Это не первый проект Саши Степановой для Букмейта. Если триггером для «Не говори маме» стала статья Даниила Туровского о «чистильщиках», то «Двоедушник» был вдохновлен возвращением в родной город.

«Я родилась и выросла в Нижнем Новгороде, но по настоящему стала узнавать город, только когда уехала. У меня ещё не было сюжета истории, но была ее атмосфера — нужно было совместить ее с реальным местом, чтобы она заговорила. Во время поездки в Нижний почти случайно я увидела из окна машины Ромодановский вокзал, а рядом — элеваторы заброшенной мельницы Башкирова. Всё сложилось мгновенно и могло произойти только там», — рассказывает писательница.

Первый эпизод «Двоедушника» по традиции уже бесплатно доступен на Букмейте.

Саша Степанова — писательница, литературный редактор, соведущая подкаста «Ковен Дур». Родилась и выросла в Нижнем Новгороде, закончила ННГУ им. Н.И. Лобачевского по специальности «психология». Коллекционирует и изучает городские легенды. Автор книжного сериала Bookmate Originals «Не говори маме».

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