Выставка «Первый русский арт-директор» открывается в Зарядье

В Белокаменном подклете Старого Английского двора парка «Зарядье» откроется выставка «Первый русский арт-директор». Она приурочена к 350-летию со дня рождения первого русского императора Петра Великого. Место проведения выбрано неслучайно – именно в Старом Английском дворе в 1720 году начала работать московская Цифирная школа, созданная по указу императора.

Главный экспонат 7-й главы проекта-мономузея#ПОДКЛЕТ – книга «Symbola et Emblemata» («Символы и эмблемы»), изданная в 1705 году. Распоряжение об издании книги отдавал лично Петр. Этот первый русский «протобрендбук» содержит 840 эмблем, взятых из европейской геральдики, и расшифровки их значений на 8 языках.

Дворянские гербы с девизами появились на рыцарских щитах еще в Средние века. В эпоху Возрождения геральдическая традиция получает свое развитие, формируется понятие эмблемы –символического рисунка, служащего иллюстрацией к какому-либо латинскому крылатому выражению. Позжеэмблемы становятся частью массовой культуры. Просветители XV-XVI веков активно пользуются этим языком, чтобы донести до широкой публики христианские и философские истины, заложенные в короткие афоризмы. Сами афоризмы «запечатываются» в понятные, визуально насыщенные образы.

Петр I с юных лет увлеченно собирал эмблематические сборники, изданные за границей. Определители символов и эмблем являлись практическими настольными пособиями для шифрования и дешифровки различных символических посланий, своего рода словарем для перевода с условного языка европейской культуры эпохи барокко на разговорный русский язык и обратно. В Голландии Петр более основательно знакомится с западной геральдикой и политической гравюрой, после чего заказывает печать «Символов и эмблем». Придя к власти, император активно использовал тайный язык символов во всех сферах жизни общества, от фамильных гербов до дизайна дворцовых интерьеров, триумфальных арок, кораблей.

«Работа с символикой – лишь часть масштабных реформ того времени. Петр буквально стал первым русским арт-директором: он утверждал и правил гражданские шрифты, лично чертил бело-сине-красный флаг, позже ставший национальным, создавал новую визуальную культуру. Графической составляющей петровских инноваций и «брендингу» молодой империи и посвящена новая выставка.» – говорит куратор и главный художник выставки Никита Лукинский.

Петровский гражданский шрифт, изначально вдохновленный голландской антиквой и созданный при личном участии императора, специально для выставки был оцифрован с сохранением всех его характерных необычностей, после чего применен в дизайне названия.Также специально для выставки была создана серия тематического мерча – футболки и шопперы, дизайн которых вдохновлен реформам Петра в области визуальной культуры.

Генеральным партнером проекта стала Российская государственная библиотека, предоставившая Музею главный экспонат – книгу издания 1705 года «Символы и эмблемы», а также цифровые копии страниц книги.

1 июля РГБ исполнилось 160 лет со дня основания. Сегодня национальная библиотека России по праву считается крупнейшей публичной библиотекой не только в нашей стране, но и в Европе, а также одной из крупнейших библиотек в мире. Объем фондов составляет более 48,1 млн единиц хранения, включающих около 3 млн особо ценных изданий и документов.

Выставка «Первый русский арт-директор» пройдет с 26 июля 2022 г. по 4 сентября 2022 г.

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