От Юсуповского музеона к музею-заповеднику

В конце июля этого года в жизни столичного региона произошло знаковое событие, которое уже давно ожидалось как профессиональным музейным сообществом, так и широкой культурной общественностью. 28 июля приказом Минкультуры России Государственному музею-усадьбе «Архангельское» присвоен новый статус – музей-заповедник.

Данное событие вполне закономерно, так как Архангельское – часть национального культурного достояния России, уникальный дворцово-парковый ансамбль с бесценными коллекциями, а сегодня – музей под открытым небом площадью более 316 гектаров заповедных земель.

За последнее десятилетие музей явно перерос свой прежний статус, что было подтверждено ростом посещаемости (свыше 500 тысяч человек ежегодно), внесением его в 2017 году в государственный реестр особо ценных объектов истории и культуры России, передачей московского дворца в Харитоньевском переулке, расширением музейной зоны на особо охраняемом природном объекте «Лохин остров», масштабной реставрацией Ансамбля усадьбы «Архангельское», а также развитием рекреационной инфраструктуры на части лесной территории, ранее всходившей в состав летней резиденции князей Юсуповых.

Статус музея-заповедника – новая страница истории музея, очередной этап в сохранении и популяризации многотысячного музейного собрания живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, гравюр, рукописей, книг и фотографий, а также в защите целостности ансамбля и его историко-культурной среды, памятников архитектуры и ландшафта.

Принятию такого важного решения предшествовала огромная работа по установлению зон охраны, утверждению границ территории ансамбля «Архангельское» и режима его использования. Эти земли предоставлены музею в бессрочное пользование, имеют исключительно историко-культурное назначение с особым режимом содержания и использования. Кроме того, музей-заповедник включает в себя часть старого русла Москвы-реки с участком береговой полосы, где законодательно установлены особые правила использования, доступа и поведения посетителей и местного населения.

Высокий статус открывает музею новые возможности и перспективы:

в закреплении охранного статуса объектов культурного наследия и их приспособлению к современному использованию;

в достижении высоких стандартов при проведении индивидуального, семейного и корпоративного отдыха с предоставлением программ и досуговых активностей, сбалансированных не только по будням и выходным дням, но и по сезонам;

в повышении туристической привлекательности, в том числе по предоставлению туристических услуг, к примеру, по итогам завершения реставрационных работ в создании оригинального маршрута, объединяющего владения князей Юсуповых – московский Дворец в Харитоньевском переулке и дворцово-парковый ансамбль «Архангельское» и многое другое.

Несколько лет назад музей сформулировал программу своего развития на предстоящие годы, определив её как путь от Юсуповского музеона к современному музею XXI века. И сегодня совершенно очевидны значительные успехи в реализации этой сложной и интересной программы.

Музей-заповедник «Архангельское» уверенно движется вперед и одновременно бережно сохраняет вековые традиции, черпая в идеальном прошлом перспективные идеи и творчески трансформируем их для воплощения в идеальное будущее.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.