О чем не знает лиза гинзбург?

26 мая состоялась премьера нового сингла лизы гинзбург «не знаю».

«Это история о жизни и людях, о хорошем и плохом. Надеюсь, при прослушивании у каждого, как и меня, сформируется образ, олицетворяющий этот трек», — делится Лиза.

Летний драйвовый, но в тоже время нежный и искренний сингл о том, что важно следовать за своими желаниями, быть открытым миру и не бояться быть самим собой.

«Перед миром не должно быть страшно!» — поёт артистка.

Песня «не знаю» уже в ротации таких крупных радиостанций, как «ЖАРА FM».

18 июня в честь 18-летия лизы состоится её первый сольный концерт в московском клубе «Техника БезОпасности». Будут уже полюбившиеся треки, такие как «Слеза», «пятна», «мечтала», так и новые композиции «печальные корабли», «не знаю», и премьеры.

Слушайте новый сингл «не знаю» и приходите на концерт!

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