РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииСФОУгольные разрезы и йети: РЦИС и Кузбасс заключили соглашение о сотрудничестве

Угольные разрезы и йети: РЦИС и Кузбасс заключили соглашение о сотрудничестве

editor
By editor
60
Кемерово - Кузбас
Изображение предоставлено пресс-службой РЦИС

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) и Кемеровская область заключили соглашение о сотрудничестве. РЦИС предоставит региону цифровые инструменты на базе распределенного реестра РЦИС.РФ, которые позволят эффективно управлять правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданные областными компаниями.

Вместе РЦИС и Кемеровская область собираются решить задачу формирования устойчивого оборота интеллектуальных прав на территории региона. Для этого РЦИС поделится с Кузбассом своей экспертизой в сфере интеллектуального права и предоставит региону полезные цифровые инструменты управления исключительным правом на основе блокчейна. Сервисы на базе инфраструктуры РЦИС.РФ позволят предприятиям Кемеровской области успешно выявлять, учитывать и коммерциализировать нематериальные активы, а просветительские проекты и рекомендации региональному правительству в области отраслевого регулирования помогут сформировать дружелюбную экосистему технологического и креативного предпринимательства.

Сегодня регион остается мощным центром угольной и металлургической промышленности, но при этом энергично развивает экономику знаний: без инновационных подходов, выраженных в объектах интеллектуальных прав от ноу-хау и патентов до конструкторской документации, баз данных и компьютерных программ, невозможна и традиционная добывающая промышленность. На территории области работают Кузбасский технопарк, Центр «Мой бизнес, НОЦ «Кузбасс», АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области» (ЦПЭ) и другие организации, помогающие инноваторам.

Цифровая инфраструктура РЦИС.РФ позволит региональному правительству адекватно оценить эффективность господдержки инновационного и технологического секторов: компании Кемеровской области пользуются разнообразными мерами поддержки, в том числе налоговыми льготами, сниженными ставками аренды, разнообразными грантами, поэтому правительству, фондам и институтам развития важно располагать эффективными инструментами оценки таких трат. Продукт инновационного и креативного бизнеса — это результаты интеллектуальной деятельности. Платформенные решения на базе распределенного реестра позволяют довольно точно оценить объем таких результатов и их коммерческую ценность.

В рамках соглашения планируется совместная с правительством работа по калибровке и тонкой донастройке региональной нормативно-правовой базы в интересах технологического, креативного бизнеса, региональных брендов и всех участников рынка интеллектуальных прав Кемеровской области. В устойчивом обороте интеллектуальных прав заинтересованы и крупнейшие промышленные предприятия, и малые инновационные компании при вузах, и ремесленники, обрабатывающие камень или занимающиеся лозоплетением, и туристическая индустрия, которая тоже всегда искала нестандартные подходы к региональной идентичности. Несколько лет назад визитной карточкой Кузбасса едва не стал снежный человек!

Работа РЦИС в регионе направлена также на то, чтобы совместно с правительством выявить и снять барьеры развитию рынка креативных продуктов и инновационных решений.

Предыдущая статья
«Временные ограничения» стали доступны онлайн
Следующая статья
3 направления, куда стоит поехать весной: где тепло и интересно

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru