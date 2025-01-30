Угольные разрезы и йети: РЦИС и Кузбасс заключили соглашение о сотрудничестве

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) и Кемеровская область заключили соглашение о сотрудничестве. РЦИС предоставит региону цифровые инструменты на базе распределенного реестра РЦИС.РФ, которые позволят эффективно управлять правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданные областными компаниями.

Вместе РЦИС и Кемеровская область собираются решить задачу формирования устойчивого оборота интеллектуальных прав на территории региона. Для этого РЦИС поделится с Кузбассом своей экспертизой в сфере интеллектуального права и предоставит региону полезные цифровые инструменты управления исключительным правом на основе блокчейна. Сервисы на базе инфраструктуры РЦИС.РФ позволят предприятиям Кемеровской области успешно выявлять, учитывать и коммерциализировать нематериальные активы, а просветительские проекты и рекомендации региональному правительству в области отраслевого регулирования помогут сформировать дружелюбную экосистему технологического и креативного предпринимательства.

Сегодня регион остается мощным центром угольной и металлургической промышленности, но при этом энергично развивает экономику знаний: без инновационных подходов, выраженных в объектах интеллектуальных прав от ноу-хау и патентов до конструкторской документации, баз данных и компьютерных программ, невозможна и традиционная добывающая промышленность. На территории области работают Кузбасский технопарк, Центр «Мой бизнес, НОЦ «Кузбасс», АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области» (ЦПЭ) и другие организации, помогающие инноваторам.

Цифровая инфраструктура РЦИС.РФ позволит региональному правительству адекватно оценить эффективность господдержки инновационного и технологического секторов: компании Кемеровской области пользуются разнообразными мерами поддержки, в том числе налоговыми льготами, сниженными ставками аренды, разнообразными грантами, поэтому правительству, фондам и институтам развития важно располагать эффективными инструментами оценки таких трат. Продукт инновационного и креативного бизнеса — это результаты интеллектуальной деятельности. Платформенные решения на базе распределенного реестра позволяют довольно точно оценить объем таких результатов и их коммерческую ценность.

В рамках соглашения планируется совместная с правительством работа по калибровке и тонкой донастройке региональной нормативно-правовой базы в интересах технологического, креативного бизнеса, региональных брендов и всех участников рынка интеллектуальных прав Кемеровской области. В устойчивом обороте интеллектуальных прав заинтересованы и крупнейшие промышленные предприятия, и малые инновационные компании при вузах, и ремесленники, обрабатывающие камень или занимающиеся лозоплетением, и туристическая индустрия, которая тоже всегда искала нестандартные подходы к региональной идентичности. Несколько лет назад визитной карточкой Кузбасса едва не стал снежный человек!

Работа РЦИС в регионе направлена также на то, чтобы совместно с правительством выявить и снять барьеры развитию рынка креативных продуктов и инновационных решений.