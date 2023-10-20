Накануне Дня комсомола, 19 октября, в Музее Победы прошел урок «Хроника партизанской жизни по материалам «Комсомольской правды». Московских школьников познакомили с работой выездной редакции известной газеты в тылу у врага, подвигами комсомольцев в годы Великой Отечественной.

«На борьбу с врагом на оккупированной земле Смоленской области поднялись партизаны. Мало кто знает, что с июля по сентябрь 1942 года в северо-западном партизанском крае работала выездная редакция газеты «Комсомольская правда». Об этом постарался Батя – Никифор Коляда, возглавлявший всенародное партизанское движение на Смоленщине. 8 июля в Москве он встречался с работниками «Комсомольской правды» и пригласил их в свой край, чтобы лучше и больше рассказывать о суровой и беспощадной партизанской борьбе», – рассказала педагог Смольковской средней школы, руководитель школьного музея Надежда Филипповна Сташкина.

На уроке в Музее Победы школьникам представили копии архивных выпусков газеты. Первый номер «Комсомольской правды» тиражом 100 экземпляров в партизанских отрядах Смоленщины вышел 12 августа 1942 года. В выпуске были напечатаны сводки о боевых операциях отрядов, об активных действиях партизан, письмо Ильи Эренбурга к партизанам Смоленщины, специально написанный для газеты рассказ «Москва сегодня». Организаторы урока отметили, что особую гордость вызывала пометка под заголовком газеты «Выездная редакция в тылу врага при штабе смоленских партизан “Бати”».

Участникам встречи рассказали о тяготах работы выездной редакции: как корреспонденты пробирались через линию фронта, переправляли типографию и обосновывались рядом со штабом «Бати». На уроке прозвучали наиболее интересные статьи: о годовщине отряда, о боевой работе комсомольцев, а также публикации из рубрики «Юмор - «Сокровенное желание». В одном из выпусков представлены рассказы о награждении большого числа партизан орденами и медалями. С особой гордостью и скорбью писали о присвоении звания Героя Советского Союза Владимиру Тимофеевичу Куриленко (посмертно).

Мероприятие прошло в рамках выставки «Подвиг во имя будущего», организованной партнерами программы «Школьный музей Победы»: школой № 1524 города Москвы и Смольковской средней школой Нижегородской области.

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