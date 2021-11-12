«Обаятельный импрессионизм. Искусство, изменившее западный мир» журналиста Вероник Бурюэ Оберто

Импрессионизм навсегда изменил историю мирового искусства, открыв новые формы диалога между художником и зрителем: отныне живописное полотно стремилось передать не событие, а мимолетное впечатление. Художники-импрессионисты видели своей задачей запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, добившись невероятных успехов.

В книге «Обаятельный импрессионизм. Искусство, изменившее западный мир» представлена галерея превосходных полотен Моне, Писсарро, Ренуара, Кайботта, Будена, Сислея, Сезанна и других мастеров, которым суждено было навсегда изменить каноны академической школы.

Эти и другие художники привнесли в изобразительное искусство жизнь, вдохновив последующие поколения на создание других, еще более смелых форм.

Автор книги Вероник Оберто подробно рассматривает истоки возникновения импрессионизма, самые значимые события в его истории, его влияние на развитие живописи, а также биографии самих художников – крупнейших представителей направления.

В издании – самые главные события в истории искусства второй половины XIX века и множество цветных репродукций, которые погружают в атмосферу искренней, притягательной, динамичной живописи импрессионистов.

Вероник Бурюэ Оберто – автор книг о современном искусстве и импрессионизме. Работает журналистом в Connaissance des Arts (ведет колонку по искусству), создатель Beaux Arts Magazine. Инициатор многих популярных выставок и культурных проектов в Париже. С 2006 года преподает в художественной мастерской при Лувре. Проводит лекции-туры для детей по парижскому наследию, искусству и архитектуре.

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