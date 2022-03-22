«Зодчие» споют в легендарном РИТМ-БЛЮЗ-КАФЕ

Юрий Давыдов и группа «Зодчие» перенесли большой юбилейный концерт в зале «Градский холл» на новую дату — 7 ноября 2022 года.
А 13 апреля «Зодчие» в легендарном Ритм Блюз Кафе со свойственной им колоссальной позитивной энергетикой, впервые, споют новые суперхиты «Любовь с первого секса», «Мужчины с пробегом», «Песня без мата», «Бросаем пить», «Домой еще рано» плюс недавние «В 10-Б не слушали «Любэ», «Секс-Драйв», «Маасковский Фаакстрот» и классические «Землекоп», «Дайте народу пиво!», «Наливай!»… и это не всё.
Встречаемся 13.04.2022 в 20:00 по адресу Староваганьковский пер. 19, стр. 2Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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