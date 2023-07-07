Образовательные ивенты для музыкантов: СТУДИО анонсирует новое мероприятие в рамках проекта «Студийник»

C мая платформа СТУДИО от HiFi-стриминга Звук проводит мероприятия для музыкального сообщества, направленные на обмен опытом и нетворкинг. 19 июля состоится второе событие образовательной программы «Студийник» в собственном креативном пространстве.

«Студийник» — cерия мероприятий, в основе которых заложена забота о развитии артиста и его команды. 19 июля в 18:30 в рамках проекта пройдет второе мероприятие — «Громче о команде артиста». В программе — разборы кейсов от экспертов, музыкальные выступления от фрешменов плейлиста Звука «Громче» — Екатерины Яшниковой и группы VALYA!VALYA!, нетворкинг-интерактивы и воркшоп. Курирует программу Михаил Мазунов, создатель блога mishas tips.

Солистка группы PALC Тая Пальцева и её менеджер Мария Пальцева расскажут про особенности музыкального менеджмента. Также гости мероприятия смогут послушать разбор кейсов от юриста Екатерины Калиничевой, партнёра в Semenov&Pezner, и от SMM-эксперта Влада Янковского, фаундера агентства SFEROOM, который работает с Zivert и другими артистами.

Закрепить полученные знания и инсайты поможет воркшоп от СТУДИО, в котором гости объединятся в командах и с позиции разных специалистов решат кейсы по организации первого музыкального выступления.

Зарегистрироваться на мероприятие можно через приложение СТУДИО

«Мероприятия ”Студийника”— это возможность для молодых артистов и менеджеров познакомиться с разными представителями музыкальной индустрии и перенять опыт. В этот раз мы предлагаем обсудить тему важность создания правильной команды вокруг артиста:как подобрать нужных специалистов, за что они отвечают и как работа в команде помогает продвижению артиста», — комментирует Екатерина Комиссарова, директор по развитию СТУДИО и работе с талантами.

Открытие сезона «Студийника» состоится 19 июля, 18:30, по адресу – Москва, ул. Поклонная, д. 3.

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