Объявлен приём заявок на Международный Грантовый конкурс искусств «Талантия 2022»

Конкурс будет проходить в г. Краснодар. К участию в конкурсе допускаются творческие коллективы, солисты и малые формы (дуэты, трио), своевременно подавшие заявку на сайте https://razvitie-talantov.ru (или на эл. почту info@razvitie-talantov.ru) и оплатившие организационный взнос. Приём заявок проводится по 18 марта 2022 года.

На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, с прошедших конкурсов и фестивалей. Также допускаются видеозаписи, снятые в домашних условиях.

Конкурс проводится заочно, с предоставлением конкурсных видеозаписей.

Участник (коллектив) может предоставлять неограниченное количество номеров в конкурсную программу,но каждый номер оплачивается отдельно. Конкурсанты могут участвовать в нескольких номинациях.

Выступления конкурсантов оценивает профессиональное жюри, в составе которого мастера и деятели культуры.

Члены жюри оценивают конкурсанта в каждой номинации и возрастной группе по 10-балльной системе.

С членами жюри можно ознакомиться на сайте razvitie-talantov.ru

Цели и задачи конкурса – обмен творческим опытом и укрепление дружественных отношений между участниками из различных регионов России и зарубежья; повышение профессиональных возможностей руководителей коллективов и педагогов; привлечение внимания со стороны государственных, международных и коммерческих организаций к творческому воспитанию детей из детских домов, детей с ограниченными физическими возможностями.

Подробности можно узнать в Положении по предложенной ссылке.

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