Родной язык для всех: как Якутия оцифровывает языковое наследие

21 февраля во всем мире отмечается Международный день родного языка (International Mother Language Day). В Якутии, где правительство сделало ставку на развитие информационных технологий, уделяется особое внимание сохранению языков коренных жителей в цифровой среде. Местные ИТ-специалисты в коллаборации с филологами создают сервисы для популяризации языков народов республики. Среди них — приложение для изучения языка в интерактивной форме, голосовой переводчик, сервис для изучения древнего якутского эпоса и другие.
«Мы целенаправленно работаем над цифровизацией национальных языков. Экспертами СВФУ реализуется проект “Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики”, в октябре 2020 года он практически единогласно был поддержан на заседании Арктического совета и получил международный статус. Резиденты технопарка “Якутия” создают обучающий и развлекательный контент на родных языках для мобильных приложений», — отметил Глава Якутии Айсен Николаев.
Важную роль в сохранении языков народов Якутии играют цифровые сервисы, созданные местными программистами.
С помощью приложений пользователи изучают народную культуру и практикуют язык. Например, есть мобильное приложение «Читаем, слушаем и изучаем якутский эпос олонхо», созданное коллективом Научно-исследовательского института Олонхо Северо-Восточного федерального университета (СВФУ). Олонхо — одновременно и древний якутский эпос, исполнявшийся сказителями – олонхосутами, и искусство его исполнения, является памятником нематериального наследия ЮНЕСКО.
Материал приложения адаптирован для восприятия неподготовленного слушателя: доступны определения непонятных и устаревших слов. По словам авторов проекта, изучая якутский эпос, пользователи значительно обогатят свой словарный запас.
Якутское издательство «Айар» при поддержке резидента ИТ-парка «Якутск», компании «Квантум», выпустило мобильное приложение AyarBook, где представлена мультиязычная библиотека электронных книг и аудиокниг на русском, якутском и языках коренных народов Севера. В издательстве уверены, приложение найдет отклик у широкого круга людей, так как многие жителей республики заинтересованы в том, чтобы слушать и читать произведения на родном языке.
В республике также ведется работа по созданию мобильного приложениями для изучения якутского языка в интерактивной форме «Сахалыы».
Этим проектом занимаются резиденты ИТ-парка «Якутск» Ньургун Бэчигэн и Лилия Бэчигэн совместно с методистами и учителями якутского языка. По замыслу авторов проекта, обучение якутскому языку должно быть абсолютно бесплатно и доступно для взрослых и детей от восьми лет. На данный момент команда проекта участвует в краудфандинговой кампании по сбору средств на реализацию сервиса.
Жители региона проявляют активность и вносят свой вклад в создание онлайн-переводчиков. Так, энтузиаст Алексей Иванов обратился в «Яндекс» с предложением добавить в машинный переводчик якутский язык. Алексей подготовил более 100 тысяч предложений на разные темы, чтобы обучить нейросеть понимать смысл фраз на якутском. В итоге в 2020 году сервис «Яндекс.Переводчик» при содействии Национальной библиотеки Якутии начал переводить слова и фразы с якутского на 98 языков и обратно. О том, как обучали нейросеть якутскому языку, даже сняли документальный фильм.
Молодой ученый-аспирант Института математики и информатики СВФУ Иннокентий Иванов также работает над нейросетью, которая позволит создавать онлайн-переводчики с якутского на другие языки и сможет стать моделью для создания других онлайн-переводчиков. Проект реализуется на средства гранта Российского фонда фундаментальных исследований и завершится в сентябре.
Некоторые важные инициативы в республике посвящены возрождению редких языков. Резидент ИТ-парка «Якутск» Николай Апросимов совместно с НКО «Алагун» Жиганского улуса Республики Саха (Якутия) при поддержке Группы компаний ООО «АРКТИК КАПИТАЛ» создали первую в мире платформу роботизированного голосового переводчика c русского языка на эвенкийский AYANA. Помимо осуществления переводов, мобильное приложение рассказывает эвенкийские сказки. Проект вдохновил многих представителей коренных народов России на создание высокотехнологичных решений в целях сохранения своих языков и культур. Ранее разработчик отмечал, что по аналогии возможно создание голосовых переводчиков для других языков коренных малочисленных народов Севера: юкагирского, долганского, чукотского.
Что касается сохранения юкагирского языка, в Якутии сейчас работают над мобильным приложением «Музыкальный веселый букварь» на юкагирском языке. Сервис станет базой для желающих изучать язык тундренных юкагиров.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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