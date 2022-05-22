Объявлен приём заявок на Open Call для участия в антикризисной программе «Сейчас»

Общество содействия искусству объявляет с 20 мая 2022 года Open Call для участия в антикризисной программе «Сейчас». Общество содействия искусству (ОСИ) объединяет единомышленников для развития и профессионализации художественного образования и молодого искусства в России.

Летняя антикризисная программа фонда «Сейчас» задумана для профессионалов, которые создают образовательные программы для художников в области визуальных искусств. Кураторы, лидеры школ и факультетов, тьюторы и преподаватели из Москвы, регионов России и стран СНГ смогут пройти менторский интенсив и получить доступ к практичным и эффективным инструментам управления проектами. Одна из ценностей программы — открытый диалог с внимательными экспертами из сфер бизнеса, культуры и образования.

Программа пройдет в Москве с 30 июня по 5 июля. Open Call на участие в менторской программе откроется 20 мая онлайн на сайте программы osinow.ru.

Центральная тема программы «Сейчас» — осознанное управление изменениями. Три главных блока программы: коммуникации, управление и фандрайзинг. Как говорить об искусстве в кризис? Как сохранять и растить профессиональную команду в условиях неопределенности? Как находить новых партнеров и деньги на проекты? Результатом менторской программы станут методики и инструменты для использования при реализации своих проектов.

Программа будет сопровождаться серией открытых уроков от региональных культурных институций и публичными событиями. Дискуссии, открытые интервью, встречи с экспертами, возможность для широкой аудитории посетить художественные мастерские и другие активности будут направлены на то, чтобы вовлечь больше людей в системную поддержку сферы образования для творческих молодых людей.

К участию приглашаются проекты из России и стран СНГ. Условия участия в Open Call и расписание публичных событий программы «Сейчас» будут опубликованы на сайте osinow.ru.

Подать заявку на участие в Open Call можно до 17 июня.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.