26 сентября 2022 года в школе № 88 Ижевска произошла трагедия. В результате стрельбы в здании погибли 18 человек, 25 получили ранения. Для увековечения памяти трагически погибших создаётся Сквер, который станет местом памяти, местом для тихого отдыха и прогулок, пространством для встреч людей разных поколений, объединения школьных сообществ. Концепция Сквера памяти будет выбираться на конкурсной основе. Архитекторам, ландшафтным архитекторам, дизайнерам, в том числе студентам профильных специальностей России и стран СНГ предлагается создать эскизный проект Сквера памяти в срок до 26 ноября 2023 года.

Задачи конкурса:

увековечение памяти погибших 26 сентября 2022 г. в школе № 88 г. Ижевска;

поиск идей создания уникального места, где будут чтить память погибших в спокойной и мирной обстановке;

обращение к широкой общественности для предупреждения и памяти, в том числе обращение к будущим поколениям, далеко отстоящим от трагических событий.

Заказчик конкурса — Городская дума города Ижевска, организатор — Удмуртское региональное отделение Союза архитекторов России, оператор — КБ TEHNE.

Все условия, документация и исходные данные доступны на официальной странице конкурса: https://tehne.com/grant/memorial-square-competition-izhevsk-2023 .

Территория проектирования находится в Октябрьском районе г. Ижевска. Площадь Территории проектирования составляет 3838 м² (без учета прилегающей территории, также рассматриваемой в проекте). Участок для проектирования находится в районе с существующей многоквартирной жилой застройкой высокой этажности с развитой общественной инфраструктурой. С северной стороны участка находится детский сад, с восточной — МФЦ Октябрьского р-на и школа, с южной — рынок и детский сад, с западной — многоквартирная жилая застройка.

Минимальный возраст, установленный для участников конкурса, — 18 лет (на 5 сентября 2023 года). Участник конкурса должен быть зарегистрирован в одной из стран СНГ. Полный список разрешенных для участия стран регистрации: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. В конкурсе могут принимать участие физические лица и организации, как индивидуальные участники, так и творческие коллективы.

Общий размер премиального фонда конкурса составляет 200 000 рублей:

Премия за 1-е место — 110 000 ₽;

Премия за 2-е место — 60 000 ₽;

Премия за 3-е место — 30 000 ₽.

В состав жюри конкурса вошли профессиональные архитекторы, родители погибших детей, представители муниципальных органов власти и общественности:

Ипатова Алевтина Сергеевна, мама погибшего ребенка;

Шибанова Анна Владимировна, активная жительница микрорайона;

Вяльмискина Дарья Александровна, учитель школы;

Чистяков Дмитрий Александрович, глава города Ижевска;

Черемных Станислав Николаевич, и.о. начальника Главного управления архитектуры и градостроительства г. Ижевска (по согласованию);

Губаев Фарит Ильдусович, председатель Городской думы Ижевска (по согласованию);

Зорин Александр Николаевич, Почётный архитектор УР, член правления Союза архитекторов России, председатель правления УРООО СА России, директор архитектурного бюро «РК проект»;

Максимов Дмитрий Николаевич, архитектор, член правления УРООО СА России;

Глазырин Николай Владимирович, архитектор, член правления УРООО СА России, директор архитектурного бюро «АГ проджект групп»;

Летуев Сергей Степанович, архитектор, главный архитектор «Архитектурное ателье «ПЛЮС»;

Нургалиев Роман Русланович, архитектор, член правления УРООО СА России, руководитель студии архитектуры LAMP.

Выбор конкурсного проекта для реализации осуществляется заказчиком конкурса — Городской думой города Ижевска — из числа работ занявших 1-е, 2-е и 3-е места. Победитель (призер) привлекается заказчиком к следующим работам:

к участию в подготовке проектной документации Сквера на основании выбранного для реализации Конкурсного проекта, с учетом пожеланий и рекомендаций Жюри и Заказчика; и

к осуществлению авторского надзора за подготовкой рабочей документации и реализации Сквера.

Основные справочные данные по конкурсу:

Формат конкурса: открытый всероссийский одноэтапный с ограниченным международным участием (СНГ).

Приглашаются к участию: архитекторы, ландшафтные архитекторы, дизайнеры, в том числе студенты профильных специальностей.

Регистрационный взнос: отсутствует.

Окончание регистрации: 25.11.2023.

Веб-форма регистрации: docs.google.com/forms .

. Конкурсная документация: disk.yandex.ru .

. Крайний срок подачи проектов: 26.11.2023.

Дата объявления результатов: до 15.12.2023.

Общий призовой фонд: 200 000 ₽.

Заказчик: Городская дума города Ижевска.

Организатор: Удмуртское региональное отделение Союза архитекторов России.

Оператор: КБ TEHNE.

При поддержке: Администрации города Ижевска.

Полное название конкурса: открытый Всероссийский конкурс проектов Сквера памяти погибших 26 сентября 2022 г. в школе № 88 г. Ижевска.

Официальные страницы/сайты конкурса: tehne.com/grant/memorial-square-competition-izhevsk-2023 .

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