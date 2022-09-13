Объявлено начало съемок оригинального сериала «Американцы»

Онлайн-кинотеатр KION вместе с компанией LOOKFILM объявляет о начале съемок оригинального сериала «Американцы». Сценарий написал популярный драматург и режиссер Василий Сигарев («Страна 03», «Волчок», «Жить»), режиссером стал Федор Стуков («Физрук», «Дылды»). В главных ролях — Анастасия Попова, Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская, Мария Осипова. Сериал покажут эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION в 2023 году.

Действие «Американцев» происходит в 2009 году в небольшом российском поселке Ливни. Главная героиня, бойкая и целеустремленная Зинаида, ходит по квартирам, не очень удачно продает косметику, и в один из таких визитов узнает, что есть способ изменить свою жизнь. Если родить ребенка в США, он станет американцем, который сможет перевезти всех родственников за границу. Зинаида решает действовать без промедления и подбивает своих подруг, работниц местной птицефабрики, срочно забеременеть и лететь в Штаты. Но мужья против. Поняв, что помощи ждать неоткуда, подруги ищут дополнительные заработки, не всегда законные. Но это полдела. Самое главное — найти способ забеременеть. На пути к цели Зине (Анастасия Попова), Геле (Анна Котова-Дерябина), Татьяне (Лина Миримская) и Кире (Мария Осипова) предстоит столкнуться с множеством трудностей и сомнений: а правильно ли они поступают, желая покинуть родной дом.

Роли в сериале исполнят Анастасия Попова, Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская, Евгений Шумейко, Мария Осипова, Дмитрий Куличков, Виталий Даушев, Евгения Дмитриева. В одной из ролей появится хореограф Егор Дружинин.

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION, продюсер:

– Один час мне понадобился после прочтения первых серий, чтобы понять — Василий Сигарев прислал потенциальный народный хит! Таких историй — самоироничных, умных, с юмором и яркими народными персонажами — крайне мало. И снимать такой сериал большая радость и удача для нас.

Анна Котова-Дерябина, актриса:

– Для меня «Американцы» — это история о «голливудской мечте». Когда я читала сценарий, мне было любопытно наблюдать за тем, с чем сталкиваются люди, которые реально решили идти к исполнению этой мечты, наблюдать за их метаморфозами и изменениями в процессе пути. А главное – мне было интересно понять, насколько эта мечта стоит свеч, нужна ли она на самом деле тому или иному человеку, американская мечта – это такой миф, который абсолютно не жизнеспособен. Команда в сериале собралась отличная. С некоторыми актерами я уже работала на других проектах, это всегда приятно и удобно.

Федор Стуков, режиссер:

– Это история про мечту, про надежду на лучшую жизнь, которой горят главные героини, обычные женщины, чьи образы прописаны Василием Сигаревым объемно и узнаваемо. Для меня, как для режиссера, большая радость работать с ансамблем прекрасных актрис, которые будут эти образы воплощать – Анастасией Поповой, Анной Котовой-Дерябиной, Линой Миримской. В сериале мы вернем зрителя в нулевые и расскажем о временах, когда скорые большие перемены казались реальными, но постараемся не работать широкими мазками, а сосредоточиться на личных историях и мотивах каждого персонажа, чтобы сделать историю близкой максимально широкому кругу зрителей.

Анастасия Попова, актриса:

– Я всегда мечтала поработать с Федей Стуковым! Когда мне пришел сценарий и информация о том, кто будет снимать, я поняла, что сделаю все возможное! Моя героиня Зина прямая и свободная, идет к своим целям, не видя преград, меня такие герои вдохновляют как в жизни, так и в кино. Удивительно точный текст, актуальность, и узнаваемые и выпуклые персонажи воплощены в прекрасном сценарии Сигарева, играть, говорить этот текст одно удовольствие и счастье для артиста. Наша история мотивирует меня на жизнь, на любовь, на поступки, возможно она сможет смотивировать кого-то еще.

Александр Плотников, продюсер, компания LOOKFILM:

– «Американцы» — ироничная,​ изящная и отпадная​ комедийная история​ про нашу беспощадную веру в то, что «хорошо там, где нас нет». И на эту веру в прекрасное далеко никак не влияет тот факт, что ожидания редко совпадают с реальностью. Мне кажется, здесь ярко, самобытно и очень узнаваемо показаны люди и наша жизнь.

Наташа Исакова, креативный директор онлайн-кинотеатр KION:

– Эта история наполнена светлой ностальгией по эпохе авантюрных приключений без границ. Здесь можно уловить и фирменную интонацию провинциального абсурда Василия Сигарева, и привет из советских комедий в духе «Любовь и голуби». Зрителей ждет развлечение и возможность вернуться в прошлое, когда мир был другим.

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