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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Саша Стоун: «На проект мы приехали уже как пара»

editor
By editor
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саша стоун - шоу выжить в дубаи

ТНТ раскрывает имя еще одного участника звездной команды проекта «Выжить в Дубае. Возвращение» с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей. За приз в 10 миллионов рублей вместе с другими звездами будет бороться Саша Стоун. Блогер и спортсмен признался, что на реалити-шоу он приехал с актрисой Comedy Woman Надей Сысоевой.

Саша Стоун принимал участие во всех популярных реалити телеканала ТНТ. Он дважды был в проекте «Звезды в Африке», участвовал в шоу «Вызов», где дошел до самого финала, поэтому на участие в очередном реалити телеканала согласился, практически не раздумывая.

«Когда мне предложили принять участие в «Выжить в Дубае», я сразу же принял для себя решение лететь, потому что у меня остался незакрытый гештальт. Это будет моё пятое реалити, и в этот раз мне очень хочется одержать победу и привезти её домой», – рассказал блогер.

Но в этот раз Саше Стоуна придется гораздо тяжелее, чем раньше, ведь по случайному стечению обстоятельств в шоу он будет участвовать вместе со своей возлюбленной Надей Сысоевой, имя которой ТНТ раскрыл буквально на днях.

«Нас пригласили принять участие в проекте задолго до нашего с Надей знакомства. И еще тогда мы оба решили, что будем участвовать, но на проект мы приехали уже как пара», – признался Стоун.

Саша Стоун признался, что новый сезон шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» получился очень интересным.

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