Саша Стоун: «На проект мы приехали уже как пара»

ТНТ раскрывает имя еще одного участника звездной команды проекта «Выжить в Дубае. Возвращение» с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей. За приз в 10 миллионов рублей вместе с другими звездами будет бороться Саша Стоун. Блогер и спортсмен признался, что на реалити-шоу он приехал с актрисой Comedy Woman Надей Сысоевой.

Саша Стоун принимал участие во всех популярных реалити телеканала ТНТ. Он дважды был в проекте «Звезды в Африке», участвовал в шоу «Вызов», где дошел до самого финала, поэтому на участие в очередном реалити телеканала согласился, практически не раздумывая.

«Когда мне предложили принять участие в «Выжить в Дубае», я сразу же принял для себя решение лететь, потому что у меня остался незакрытый гештальт. Это будет моё пятое реалити, и в этот раз мне очень хочется одержать победу и привезти её домой», – рассказал блогер.

Но в этот раз Саше Стоуна придется гораздо тяжелее, чем раньше, ведь по случайному стечению обстоятельств в шоу он будет участвовать вместе со своей возлюбленной Надей Сысоевой, имя которой ТНТ раскрыл буквально на днях.

«Нас пригласили принять участие в проекте задолго до нашего с Надей знакомства. И еще тогда мы оба решили, что будем участвовать, но на проект мы приехали уже как пара», – признался Стоун.

Саша Стоун признался, что новый сезон шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» получился очень интересным.