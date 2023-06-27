Объявлены даты юбилейного конного фестиваля «Иваново поле»

По своему масштабу, наполнению и зрелищности «Иваново поле» не имеет аналогов. Это первый и по-прежнему крупнейший в России конный фестиваль.

«Иваново поле» - ярчайшее событие в спортивной и культурной жизни Москвы и Московский области. Пятый, юбилейный фестиваль состоится в подмосковном Horseka Sport 28-30 июля.

Гостей фестиваля ждут три дня погружения в мир профессионального конного спорта, традиций разных народов, искусства, ремесел и современных технологий. Лошади здесь являются связующим звеном концепции мероприятия, ведь именно эти великолепные существа были с человеком во все времена и эпохи, являлись символом преданности, силы, грации, ума, трудолюбия и отваги.

В день открытия фестиваля организаторы представят шоу «Жар-птица». Это сказка, где Иван Царевич спасает жар-птицу, которая исполняет все желания гостей фестиваля «Иваново поля». В ярком конно-пиротехническом трюковом шоу артисты покажут свое мастерство, а лошади будут бесстрашно прыгать через горящие препятствия. В финале шоу зрителей ждет салют.

Впервые на фестивале будет показана программа Rock&Roll от Кремлевской школы верховой езды. Театр Ларисы Луста представит номера «Ангелы» и «Укрощение огня», а конный театр «Нарты» - покажет свою новую программу. Также зрители увидят историческое шоу крылатых гусар, а московские рейтары покажут настоящее состязание русской конницы XVII века.

Субботнее гала-шоу – сюрприз от организаторов. Но уже известно, что для него приглашены иллюзионисты браться Сафроновы.

На параде пород зрители смогут увидеть более 30 пород лошадей - от шотландских Клайдсдейлов до мини-лошадок. Всего на площадках в дни фестиваля будет работать около 1000 артистов и конных спортсменов, а в шоу-программах и показательных выступлениях примет участие более 500 лошадей.

Помимо основной программы гостей фестиваля ждет ярмарка с народными гуляниями, интерактивные площадки: лагерь варягов, Московское царство XVII века, а также масштабный детский городок с десятками мастер-классов и развлечений. В детском городке все желающие смогут попробовать себя в соревнованиях по хобби-хорсингу.

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