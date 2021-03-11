Объявлены номинанты на премию «НИКА»

25 апреля 2021 года в концертном зале «ВЕГАС-Сити-Холл» состоится торжественная церемония вручения премии «НИКА»
На Торжественной церемонии вручения премии «Ника» будут объявлены имена лауреатов за два года – 2019 и 2020 годы. Номинанты за 2019 год представлены на официальном сайте премии http://kino-nika.com/page9736932.html
На церемонии традиционно будут вручены призы «За честь и достоинство», «За вклад в кинематографические науки, критику и образование», «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» и другие.
В число номинантов премии «НИКА» за 2020‑й год вошли:
Лучший игровой фильм
«БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК»*
ООО «Киностудия «Сентябрь» при поддержке Фонда кино. Режиссёр – Андрей ЗАЙЦЕВ. Продюсер – Андрей ЗАЙЦЕВ
«ДОКТОР ЛИЗА»
ООО «Киностудия КИТ». Режиссёр – Оксана КАРАС. Продюсеры – Рафаел МИНАСБЕКЯН, Джаник ФАЙЗИЕВ, Александр БОНДАРЕВ, Тимур ВАЙНШТЕЙН, Алексей ЗЕМСКИЙ
«ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!»
Фонд Андрея Кончаловского по поддержке кино, сценических и визуальных искусств. ООО «Продюсерский центр А. С. Кончаловского». Режиссёр – Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ. Продюсер – Алишер УСМАНОВ
«КИТОБОЙ»
ООО «ТПО «РОК», Orka Films, Man’s Films Productions. Режиссёр – Филипп ЮРЬЕВ. Продюсер – Алексей УЧИТЕЛЬ
«ПУГАЛО»
BONFIRE при поддержке SINETTEAM. Режиссёр – Дмитрий ДАВЫДОВ. Продюсер – Дмитрий ДАВЫДОВ
Лучшая режиссёрская работа
Дмитрий ДАВЫДОВ – «ПУГАЛО»
Андрей ЗАЙЦЕВ – «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК»
Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ – «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!»
Лучшая сценарная работа
Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ, Елена КИСЕЛЁВА – «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!»
Юлия ЛУКШИНА, Дмитрий ДАНИЛОВ – «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА»
Михаил СЕГАЛ – «ГЛУБЖЕ!»
Лучшая операторская работа
Игорь ГРИНЯКИН – «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»
Андрей НАЙДЁНОВ RGC – «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!»
Ирина УРАЛЬСКАЯ – «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК»
Лучшая мужская роль
Андрей БУРКОВСКИЙ – «ДОКТОР ЛИЗА»
Александр КАРНАУШКИН – «СЕДЬМОЙ ПРОБЕГ ПО КОНТУРУ ЗЕМНОГО ШАРА»
Александр ПАЛЬ – «ГЛУБЖЕ!»
Лучшая женская роль
Юлия ВЫСОЦКАЯ – «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!»
Наталья ПАВЛЕНКОВА – «КОНФЕРЕНЦИЯ»
Валентина РОМАНОВА-ЧЫСКЫЫРАЙ – «ПУГАЛО»
Чулпан ХАМАТОВА – «ДОКТОР ЛИЗА»
Лучшая мужская роль второго плана
Юра БОРИСОВ, «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»
Сергей ДРЕЙДЕН , «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК»
Владимир МАЙЗИНГЕР , «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА»
Лучшая женская роль второго плана
Татьяна ДОГИЛЕВА – «ДОКТОР ЛИЗА»
Ольга ЛАПШИНА – «КОНФЕРЕНЦИЯ»
Анна УКОЛОВА – «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ»
Лучшая работа режиссера монтажа
Мария ЛИХАЧЁВА, Дмитрий СЛОБЦОВ, «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»
Каролина МАЧИЕВСКА, Александр КРЫЛОВ, Филипп ЮРЬЕВ, «КИТОБОЙ»
Сергей ТАРАСКИН, Каролина МАЧИЕВСКА, «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!»
Лучшая работа звукорежиссера
Полина ВОЛЫНКИНА, «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!»
Дэвид ВРАНКЕН, «КИТОБОЙ»
Иво ХЕГЕР, «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК»
Лучшая музыка к фильму
Алексей АЙГИ, «НАЗАД В СТЕПЬ К САРМАТАМ»
Анна ДРУБИЧ, «ГИПНОЗ»
Юрий ПОТЕЕНКО, «ДОКТОР ЛИЗА»
Лучшая работа художника
Александр ЗАГОСКИН, «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»
Ирина ОЧИНА, «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!»
Ираида ШУЛЬЦ, «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК»
ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ
Константин МАЗУР, «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!»
Татьяна ПАТРАХАЛЬЦЕВА, Галя СОЛОДОВНИКОВА, «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»
Екатерина ХИМИЧЕВА, «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК»
Открытие года
Михаил ЛОКШИН (режиссёр), «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»
Семён СЕРЗИН (режиссёр), «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА»
Филипп ЮРЬЕВ (режиссёр, сценарист), «КИТОБОЙ»
Лучший анимационный фильм
«10000 БЕЗОБРАЗНЫХ ПЯТЕН»
Студия братьев Геллеров. Режиссёр – Дмитрий Геллер
«БОКСБАЛЕТ»
ООО «Студия анимационного кино «Мельница». Режиссёр – Антон Дьяков
«МЕЛОДИЯ СТРУННОГО ДЕРЕВА»
ООО «Пролайн-медиа». Режиссёр – Ирина Евтеева
Лучший неигровой фильм
«КОТЛОВАН»
Производство А. Грязев. Режиссёр – Андрей Грязев
«СОЛЬ»
ООО «Киностудия «Азия-фильм». Режиссёр – Владимир Эйснер
«ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮЩИЙ»
ООО «Кинокомпания Андрея Кончаловского». Режиссёр – Андрей Кончаловский
Лучший фильм СНГ и стран Балтии
«ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЕСЕН ФАРИДЫ»
Узбекистан. Режиссёр – Ëлкин ТУЙЧИЕВ
«ЖАНЫМ, ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ»
Казахстан. Режиссёр – Ернар НУРГАЛИЕВ
«ЖЁЛТАЯ КОШКА»
Казахстан. Режиссёр – Адильхан Еражанов
«ОТ СМЕРТИ ДО СМЕРТИ»
Азербайджан. Режиссёр – Байдаров Хилал Узейи
«ШАМБАЛА»
Кыргызстан. Режиссёр – Артык СуюндуковОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.