Объявлены номинанты на премию «НИКА»

25 апре­ля 2021 года в кон­церт­ном зале «ВЕГАС-Сити-Холл» состо­ит­ся тор­же­ствен­ная цере­мо­ния вру­че­ния пре­мии «НИКА»

На Тор­же­ствен­ной цере­мо­нии вру­че­ния пре­мии «Ника» будут объ­яв­ле­ны име­на лау­ре­а­тов за два года – 2019 и 2020 годы. Номи­нан­ты за 2019 год пред­став­ле­ны на офи­ци­аль­ном сай­те пре­мии http://kino-nika.com/page9736932.html

На цере­мо­нии тра­ди­ци­он­но будут вру­че­ны при­зы «За честь и досто­ин­ство», «За вклад в кине­ма­то­гра­фи­че­ские нау­ки, кри­ти­ку и обра­зо­ва­ние», «За твор­че­ские дости­же­ния в искус­стве теле­ви­зи­он­но­го кине­ма­то­гра­фа» и другие.

В чис­ло номи­нан­тов пре­мии «НИКА» за 2020‑й год вошли:

Лучший игровой фильм

«БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК»*

ООО «Кино­сту­дия «Сен­тябрь» при под­держ­ке Фон­да кино. Режис­сёр – Андрей ЗАЙЦЕВ. Про­дю­сер – Андрей ЗАЙЦЕВ

«ДОКТОР ЛИЗА»

ООО «Кино­сту­дия КИТ». Режис­сёр – Окса­на КАРАС. Про­дю­се­ры – Рафа­ел МИНАСБЕКЯН, Джа­ник ФАЙЗИЕВ, Алек­сандр БОНДАРЕВ, Тимур ВАЙНШТЕЙН, Алек­сей ЗЕМСКИЙ

«ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!»

Фонд Андрея Кон­ча­лов­ско­го по под­держ­ке кино, сце­ни­че­ских и визу­аль­ных искусств. ООО «Про­дю­сер­ский центр А. С. Кон­ча­лов­ско­го». Режис­сёр – Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ. Про­дю­сер – Али­шер УСМАНОВ

«КИТОБОЙ»

ООО «ТПО «РОК», Orka Films, Man’s Films Productions. Режис­сёр – Филипп ЮРЬЕВ. Про­дю­сер – Алек­сей УЧИТЕЛЬ

«ПУГАЛО»

BONFIRE при под­держ­ке SINETTEAM. Режис­сёр – Дмит­рий ДАВЫДОВ. Про­дю­сер – Дмит­рий ДАВЫДОВ

Лучшая режиссёрская работа

Дмит­рий ДАВЫДОВ – «ПУГАЛО»

Андрей ЗАЙЦЕВ – «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК»

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ – «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!»

Лучшая сценарная работа

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ, Еле­на КИСЕЛЁВА – «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!»

Юлия ЛУКШИНА, Дмит­рий ДАНИЛОВ – «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА»

Миха­ил СЕГАЛ – «ГЛУБЖЕ!»

Лучшая операторская работа

Игорь ГРИНЯКИН – «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»

Андрей НАЙДЁНОВ RGC – «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!»

Ири­на УРАЛЬСКАЯ – «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК»

Лучшая мужская роль

Андрей БУРКОВСКИЙ – «ДОКТОР ЛИЗА»

Алек­сандр КАРНАУШКИН – «СЕДЬМОЙ ПРОБЕГ ПО КОНТУРУ ЗЕМНОГО ШАРА»

Алек­сандр ПАЛЬ – «ГЛУБЖЕ!»

Лучшая женская роль

Юлия ВЫСОЦКАЯ – «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!»

Ната­лья ПАВЛЕНКОВА – «КОНФЕРЕНЦИЯ»

Вален­ти­на РОМАНОВА-ЧЫСКЫЫРАЙ – «ПУГАЛО»

Чул­пан ХАМАТОВА – «ДОКТОР ЛИЗА»

Лучшая мужская роль второго плана

Юра БОРИСОВ, «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»

Сер­гей ДРЕЙДЕН , «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК»

Вла­ди­мир МАЙЗИНГЕР , «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА»

Лучшая женская роль второго плана

Татья­на ДОГИЛЕВА – «ДОКТОР ЛИЗА»

Оль­га ЛАПШИНА – «КОНФЕРЕНЦИЯ»

Анна УКОЛОВА – «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ»

Лучшая работа режиссера монтажа

Мария ЛИХАЧЁВА, Дмит­рий СЛОБЦОВ, «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»

Каро­ли­на МАЧИЕВСКА, Алек­сандр КРЫЛОВ, Филипп ЮРЬЕВ, «КИТОБОЙ»

Сер­гей ТАРАСКИН, Каро­ли­на МАЧИЕВСКА, «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!»

Лучшая работа звукорежиссера

Поли­на ВОЛЫНКИНА, «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!»

Дэвид ВРАНКЕН, «КИТОБОЙ»

Иво ХЕГЕР, «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК»

Лучшая музыка к фильму

Алек­сей АЙГИ, «НАЗАД В СТЕПЬ К САРМАТАМ»

Анна ДРУБИЧ, «ГИПНОЗ»

Юрий ПОТЕЕНКО, «ДОКТОР ЛИЗА»

Лучшая работа художника

Алек­сандр ЗАГОСКИН, «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»

Ири­на ОЧИНА, «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!»

Ира­и­да ШУЛЬЦ, «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК»

ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ

Кон­стан­тин МАЗУР, «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!»

Татья­на ПАТРАХАЛЬЦЕВА, Галя СОЛОДОВНИКОВА, «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»

Ека­те­ри­на ХИМИЧЕВА, «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК»

Открытие года

Миха­ил ЛОКШИН (режис­сёр), «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»

Семён СЕРЗИН (режис­сёр), «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА»

Филипп ЮРЬЕВ (режис­сёр, сце­на­рист), «КИТОБОЙ»

Лучший анимационный фильм

«10000 БЕЗОБРАЗНЫХ ПЯТЕН»

Сту­дия бра­тьев Гел­ле­ров. Режис­сёр – Дмит­рий Геллер

«БОКСБАЛЕТ»

ООО «Сту­дия ани­ма­ци­он­но­го кино «Мель­ни­ца». Режис­сёр – Антон Дьяков

«МЕЛОДИЯ СТРУННОГО ДЕРЕВА»

ООО «Про­лайн-медиа». Режис­сёр – Ири­на Евтеева

Лучший неигровой фильм

«КОТЛОВАН»

Про­из­вод­ство А. Гря­зев. Режис­сёр – Андрей Грязев

«СОЛЬ»

ООО «Кино­сту­дия «Азия-фильм». Режис­сёр – Вла­ди­мир Эйснер

«ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮЩИЙ»

ООО «Кино­ком­па­ния Андрея Кон­ча­лов­ско­го». Режис­сёр – Андрей Кончаловский

Лучший фильм СНГ и стран Балтии

«ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЕСЕН ФАРИДЫ»

Узбе­ки­стан. Режис­сёр – Ëлкин ТУЙЧИЕВ

«ЖАНЫМ, ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ»

Казах­стан. Режис­сёр – Ернар НУРГАЛИЕВ

«ЖЁЛТАЯ КОШКА»

Казах­стан. Режис­сёр – Адиль­хан Еражанов

«ОТ СМЕРТИ ДО СМЕРТИ»

Азер­бай­джан. Режис­сёр – Бай­да­ров Хилал Узейи

«ШАМБАЛА»

Кыр­гыз­стан. Режис­сёр – Артык Суюндуков

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