«Придет Новый год»: Максим Заяц выпустил праздничную песню

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В преддверии Нового года жизнь наполняется предвкушением чуда, в городах зажигаются праздничные гирлянды, а в воздухе царит атмосфера волшебства и, конечно же, новогодняя музыка.

«Придет Новый год» - праздничный и, как всегда, душевный новый релиз от Максима Заяц и группы «Нетанцы». Песня наполнена предвкушением сказки, знакомой нам всем с детства, ожиданием чуда, надеждами и мечтами, которые все мы храним под бой курантов в своем сердце. 

Характерный для исполнителя жанр, глубокий мужской вокал и самая актуальная тема декабря - все это сочетается в новом треке, создавая ощущение уюта и праздника.

«Этот праздник для меня с детства остается символом надежды и веры в лучшее. И жду его, и радуюсь ему я так же, как когда-то давно, еще мальчишкой. Все это я постарался передать в новой песне», - говорит Максим.

Добавить в своё настроение немного магии можно уже сейчас, трек доступен как в радиоэфире, так и на всех цифровых площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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