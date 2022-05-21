Объявлены победители всероссийского Арт-проекта «Контуры Культуры»

Художникам предстоит преобразовать пространства 26 учреждений столицы: 12 культурных центров и 14 библиотек. Победители не только распишут стены помещений, но и создадут арт-объекты на территории культурных пространств.
Организатором проекта «Контуры культуры» выступает Московский продюсерский центр при поддержке Департамента культуры города Москвы. Заявки на участие принимались на сайте проекта kk-project.ru с 4 апреля по 5 мая. Отбор велся по двум направлениям: стрит-арт (стенные росписи в интерьерах общественных зданий) и паблик-арт в формате отдельно стоящих арт-объектов. Всего было подано более 250 заявок из 55 городов России (среди них – Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Краснодар, Сочи, Уфа, Орел, Новосибирск, Самара, Казань, Воронеж и другие).
Присланные эскизы оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли: художник, скульптор и перформер Роман Ермаков, художник, создатель проекта «Больших Раскрасок» на улицах городов мира Макс Гошко-Даньков, арт-директор Моспродюсер и куратор проекта Юлия Юрченко, декоратор и основатель бренда красок Дарья Гейлер, основатель стрит-арт объединения Desarte365, куратор стрит-арт течения новой волны Александр Милицин и основатель российского фестиваля каллиграфии и леттеринга «Ё-ФЕСТ» Ксения Кузнецова. Они и определили победителей проекта — ими стали 35 художников разных стилевых направлений со всей России. В их числе: Степан Краснов, Анастасия Малиновская, Ольга Филатова, Антон Клячин и другие. Теперь им предстоит интегрировать в интерьеры культурных пространств 26 муралов (стенные росписи), а на их прилегающей территории создать 9 арт-объектов.
«Благодаря проекту у художников есть уникальный шанс внести свой вклад в модернизацию городской среды, реализовать свое творчество в стенах общественных зданий, где ежедневно бывают тысячи людей. Это пилотный сезон проекта, но мы уже видим, что художники со всей России проявляют к нему высокий интерес. Поэтому в дальнейшем планируем его развивать, улучшать и делать еще интереснее»,- рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.
Эскизы художников жюри оценивало по нескольким критериям, среди которых соответствие тематике и задачам проекта, профессиональность исполнения, художественна композиция, оригинальность и другие.
Реализовывать свои эскизы победители проекта начнут уже летом. Площадками для их творчества станут центр культуры и искусств «Щукино», культурный центр «Строгино», помещения клубной системы «Орехово», Дом культуры «Восход», центральная детская библиотека № 251, библиотека № 171 и другие учреждения.
Для художников-победителей предусмотрен гонорар, а все необходимые для реализации эскизов материалы предоставят партнеры проекта.
Следить за новостями проекта можно на сайте Московского продюсерского центра mosproducer.ru.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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