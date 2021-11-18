«Очередь за правдой. Выставка Петра Белова в эпоху Перестройки» открывается в Музее истории ГУЛАГа

Картины Петра Белова были приобретены в коллекцию Музея истории ГУЛАГа в 2020 году благодаря Фонду Памяти и будут впервые представлены в стенах музея.

Пётр Алексеевич Белов 35 лет проработал театральным художником, участвовал в создании 150 спектаклей в самых разных театрах страны. Он был главным художником Театра имени Н.В. Гоголя, а затем, до конца своей жизни — Центрального театра Советской Армии.

В апреле 1988 года в Доме актёра Союза театральных деятелей прошла посмертная выставка Петра Белова. На ней был представлен цикл картин, который потряс зрителя своей смелостью и глубиной и сразу был назван «сталинским циклом». Известный всем как театральный художник, сценограф, Петр Белов впервые был показан как серьезный художник-станковист, который последние три года своей жизни посвятил памяти о прошлом нашей страны. Благополучный, не затронутый репрессиями художник выразил в своих работах понятную многим современникам сокровенную скорбь и страх, смог изобразить пронзительный диссонанс, созвучный переживаниям миллионов соотечественников. «Сталинский цикл» так сильно отозвался в сердцах людей, что на выставку стояли огромные очереди. В книгах отзывов люди признавались, что они шокированы увиденным «до инфаркта», писали стихи, спорили друг с другом.

После закрытия выставки работы Петра Белова отправились в большое путешествие по залам столицы и других городов страны. Картины Белова «Мейерхольд», «Беломорканал», «Грачи прилетели», «Пастернак» и другие получили широкую известность. Они перепечатывались в изданиях, ими иллюстрировали публицистику, научные труды по истории СССР и даже пластинки.

В коллекции Музея истории ГУЛАГа работы Петра Белова получат шанс на новое рождение — спустя 30 лет они будут представлены на выставке и доступны для переосмысления современному зрителю.

Петр Белов родился 17 октября 1929 году в Москве. В 1949 году Белов окончил Московскую среднюю художественную школу, поступил на постановочный факультет Школы-студии при МХАТ СССР им. Горького, которую закончил в 1953 году. В Школе-студии познакомился с будущей женой Марианной. Одновременно с учебой на постановочном факультете в 1950 году поступил в Московский государственный художественный институт им. Сурикова, который закончил в 1958 году. Женился. В 1953 году работал главным художником театра Советской Армии в Румынии. По возвращении в 1956 году, продолжил обучение в институте им. Сурикова. В том же году родилась дочь Екатерина.

В 1957 году был приглашен на работу в качестве главного художника в Московский областной ТЮЗ, где проработал 10 лет. В 1967 году перешел на работу в Московский драматический театр им. Гоголя на должность главного художника. С 1974 по 1988 годы был главным художником Театра советской армии, работал с такими режиссерами, как Олег Ефремов, Петр Монастырский, Михаил Левитин, Юрий Еремин, Ростислав Горяев. В музее театра находятся макеты спектаклей, созданные Беловым.

Оформил более 150 спектаклей в различных театрах. После первого инфаркта Петр Белов углубился в создание живописных концептуальных работ, объединенных общими темами. Он работал в тиши мастерской и показывал свои новые картины только друзьям и коллегам.

Петр Белов не пережил второй инфаркт и ушел из жизни 30 января 1988 года.

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