Около 30 млн книг взяли жители Подмосковья в библиотеках за 2021 год

«Жители Подмосковья взяли порядка 30 млн книг в библиотеках за 2021 год. Это на 7 млн больше, чем годом ранее», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. По словам вице-губернатора, количество читателей подмосковных библиотек увеличилось на 14% по сравнению с 2020 годом и составило 1,7 млн человек.

«Самыми популярными авторами у жителей Подмосковья оказались Джоан Роулинг с серией книг о Гарри Поттере, Александр Пушкин, Федор Достоевский и Николай Носов», – добавила Каклюгина.

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