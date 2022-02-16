Открыт прием заявок на конкурс детского рисунка Правительства Москвы «Наследие моего района»

Начался прием заявок на участие в IV городском конкурсе детского рисунка «Наследие моего района». Свои работы могут отправить школьники в возрасте от семи до 15 лет. Для этого необходимо заполнить электронную анкету и прикрепить рисунок, сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.
«Конкурс детского рисунка “Наследие моего района” проходит четвертый год подряд. За это время количество участников выросло в шесть раз. Если в 2019 году свои работы прислали 500 ребят, то в прошлом — уже три тысячи. Это говорит о том, что юные москвичи интересуются историей районов, в которых они живут. А расширить им кругозор, в том числе помогают опубликованные на сайте конкурса онлайн-лекции и мастер-классы», — рассказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.
В этом году жюри оценит рисунки сразу в восьми номинациях, среди которых есть две новые — «Москва Петра I» и «Жизнь внутри здания». Первую посвятили 350-летию со дня рождения Петра Великого. Для рисунка можно выбрать любое место в столице, связанное с императором. Вторая номинация — о жизни исторических зданий в современном городе. Как они становятся точками притяжения для москвичей, которые стремятся попасть в музеи, театры, кафе и библиотеки. Конкурсантам необходимо изобразить такие моменты жизни одного из зданий в своем районе.
Прием заявок продлится до 25 апреля. На выбор можно использовать гуашь или акварель, формат рисунка — А3. Полная информация о конкурсе представлена на его сайте. Там же в начале июня объявят победителей.
Участников разделят на возрастные группы — от семи до 11 и от 12 до 15 лет, победителей определят в категориях «Профессионал» и «Любитель». Рисунки в категории «Любитель» пройдут три этапа отбора: районный, окружной и городской. Профессиональные работы оценят в рамках окружного и городского этапов.
«Каждому хочется стать лауреатом, поэтому мы всегда награждаем максимально возможное число ребят. Отбираем победителей в разных номинациях и награждаем призеров каждого этапа. За эти три года награды получили больше 500 школьников», — уточнил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
По его словам, судьи обращают внимание не только на технику исполнения, но и на эмоциональность рисунков, принцип выбора объекта. Для этого в состав комиссии войдут профессиональные художники, педагоги и деятели культуры.
Организатор конкурса — Департамент культурного наследия Москвы — предлагает участникам нарисовать архитектурные памятники своего района. В основной номинации необходимо изобразить любой важный объект. Также можно принять участие в номинациях «Памятники-герои», «Парки и усадьбы Москвы», «Мосты и набережные Москвы». Для школьников с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена номинация «Особый взгляд». В прошлом году в ней приняли участие около сотни детей.
Кроме того, любой участник может разместить свою работу в «Инстаграме» с хештегом #Наследиемоегорайона2022. Победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» определят по количеству лайков.
Все лауреаты получат памятные призы, дипломы и грамоты. Работы призеров городского этапа можно будет увидеть на выставке, которую откроют на одном из бульваров Москвы.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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