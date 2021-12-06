Премьера комедии «Честный развод» прошла в Москве

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3 декабря 2021 года в кинотеатре «Кино Окко Афимолл Сити» состоялась премьера комедии «Честный развод».

честный развод постер

Фильм представили актеры Агата Муцениеце, Андрей Борисов, Ирина Безряднова, Анна Невская, Сергей Анненков, Сергей Масленников, Дарья Затеева, Михаил Мухин, режиссер Иван Кульнев, продюсер Георгий Малков, креативный продюсер и автор сценария Константин Трофимов, оператор Юрий Данилов, композитор DJ Грув и др.

Сергей Масленников

Альберт Ибрагимов и Карен Арутюнов

Александр и Алиса Энберт

Анастасия Годунова

Агата Муцениеце и Андрей Борисов

Поздравить творческую группу с премьерой фильма пришли Александр Энберт с супругой Алисой, Дмитрий Красилов, «Актеры дубляжа» Альберт Ибрагимов и Карен Арутюнов, Елена Борщева с супругом, Наталья Земцова, Татьяна Струженкова, Татьяна Чердынцева, Ксения Зубарева, Ольга Сухарева, Васант Балан, Даниил Махорт с супругой, Анастасия Годунова, Кристина Юдичева, Ксения Славина и многие другие.

В российский прокат комедия «Честный развод» выйдет 9 декабря

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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