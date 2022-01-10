Музыкальный коллектив был основан в далеком 1987 году Юрием Клинских, который, собственно, и стал автором многочисленных композиций. Команда существовала всего 13 лет, прекратив свою деятельность после смерти лидера.

Творчество группы Сектор Газа — гуляй, мужик, лирика, бомж и другие песни они оказали колоссальное влияние на субкультуру молодежи.Многие песни превратились в народные хиты и являются популярными до настоящего времени. Например, Туман, Пора домой, 30 лет и пр. Кстати, наименование группы было выбрано именно таким образом по той простой причине, что так называется Левобережный район Воронежа, где стоит промзона.

Историческая справка о группе

Официально группа стала действовать в декабре 1987 года, именно 5 декабря ее основатель дал свой первый сольный концерт на воронежской сцене, в местном клубе. Но если говорить о коллективном выступлении, оно состоялось лишь через полгода, в июне 1988 года.

Поначалу концерты представляли собой не что иное, как сольное исполнение Юрия Хоя, однако впоследствии он все чаще стал привлекать к своему творчеству музыкантов с отличной славой. В бэнде, помимо лидера, участвовал:

барабанщик Олег Крючков;

бас гитарист Семен Титиевский;

гитарист Сергей Тупикин.

После того как группа стала активно давать концерты в своем родном городе, ее стали приглашать на многочисленные фестивали, где выступали такие звезды рок сцены, как «Гражданская оборона», «Звуки Му». Уже через год с момента первого отыгранного концерта банда попадает в Череповец, где публика принимает ее с распростертыми объятьями.

Пик популярности

В тот же период времени были записаны первые магнитоальбомы, получившие названия «Плуги вуги», «Колхозный панк». Именно такие нестандартные наименования продуктов группы привлекают внимание не только поклонников, но и сторонних слушателей, формируют основное направление музыкального стиля коллектива. Спустя три года с момента официального открытия группы в ней стала петь бэк вокалистка Татьяна Фатеева, принявшая активное участие в записи альбомов «Ядрена вошь», «Зловещие мертвецы». Собственно, именно благодаря этим трудам к нашим героям пришла популярность.

Первые альбомы получили достаточно широкое распространение по стране, происходило это непосредственно через студии записи звука. Они был высоко оценены московским предпринимателем по имени Фидель Симонов, который по факту впоследствии превратился в продюсера коллектива и стал оплачивать студию «Мир», в которой участники бэнда писали свой альбом «Ночь перед Рождеством», а также организовывать концерты.

Партнерство длилось недолго, так как коммерческие интересы предпринимателя и лидера группы не совпали. Через несколько месяцев случается знакомство с известным продюсером Сергеем Савиным, который оказывает коллективу помощь в выпуске виниловой пластинки «Колхозный панк». Тираж ее по итогу составил 100 000 экземпляров.

Кстати, именно на этом шаге своего развития группа попадает на центральное телевидение. В молодежной программе появляется клип на песню «Колхозный панк», что только повышает интерес к творчеству коллектива со стороны фанатов. В девяностых годах прошлого века группа активно развивалась, причем она достигла стабильного совершенствования. Появилась студия звукозаписи, которая полностью оплачивалась издателем. Параллельно с этим коллектив регулярно отправляется на гастроли, не только по стране, но и в соседние государства. Именно это сделало группу известной во всем СНГ.

В последние годы существования коллектива вышел альбом «Газовая атака», особого внимания в нем удостоилась песня «Туман», ставшая впоследствии всенародным хитом. Несмотря на то, что коллектив перестал существовать более двадцати лет назад, текст и музыка шедевра популярны до сих пор. За три года до распада команда выпустила альбом «Наркологический университет миллионов», его главным хитом стала песня «Пора домой».

За два года до окончания деятельности группы случился финансовый кризис, в итоге российские проекты были закрыты, и сотрудничество с коллективом приостановлено. В двухтысячном году основатель группы скончался, вместе с ним коллектив прекратил свое существование.

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