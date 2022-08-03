Окончен прием заявок на Евразийскую Премию «Золотой Фотон» в сезоне 2022

Всего в этом сезоне на Премию «Золотой Фотон» подано 80 заявок, а общее количество участников составило порядка 40. Причем, почти половина их них – это компании, ранее не принимавшие участие в Премии.

К участию в отраслевой Премии приглашаются производители продукции, официальные дистрибьюторы, проектные компании, энергосервисные компании, профильные ассоциации, поставщики решений и услуг для умного города. Конкурс открыт для всех компаний, работающих на рынках Евразийского Экономического Союза, в том числе зарубежных и их официальных представителей.

«Такое количество заявок от компаний, которые до этого не участвовали в Премии, весьма показательно для нас, как организаторов. Поскольку говорит о росте популярности «Золотого Фотона» в отраслевом масштабе, а также о реальных перспективах развития, которые связывают с Премией участники рынка», — прокомментировал Сергей Боровков, генеральный директор компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг» – учредителя Премии.

На текущий момент статистика участников распределилась следующим образом: 40 заявок поданы в категорию «Проект года», 24 – в категорию «Продукт года», 16 заявок − в других категориях. Напомним, что в этом сезоне Премия существенно изменила список номинаций. В частности, добавлены номинации для медиа-ресурсов: «Инфоканал», «Публикация», «Видео» и «Вспышка года», в которые принимаются заявки как от СМИ, так и корпоративные.

Кроме того, прямо сейчас «Золотой Фотон» открыл прием заявок по кандидатам в категорию «Признание отрасли», состоящую из 2-х номинаций: «Персона года» и «Вклад в развитие отрасли».

В номинацию «Персона года» рассматриваются предложения с кандидатурами владельцев бизнеса и представителей научной среды, которые достигли значительных результатов, улучшили позиции на рынке или эффективно внедрили инновации в этом году.

В номинации «Вклад в развитие отрасли» награждаются профессионалы, внесшие важный и признанный вклад в развитие отрасли на протяжении многих лет. Здесь заявляются персоны, которые двигают отрасль вперед, чьи имена прочно ассоциируются с постоянным развитием и поиском новых решений.

Знаете таких? Предлагайте кандидатов!

Заявки также принимаются в формате видеообращения, которые можно направить на почту: info@smartcity-award.com, и мы опубликуем их на своих информационных ресурсах. Главное – подробнее опишите заслуги ваших номинантов, поскольку именно на это будут ориентироваться участники голосования.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.