Вторая научно-практическая конференция Ассоциации скрипичных мастеров России завершила свою работу

«В субботу 25 июня завершилась Вторая научно-практическая конференция Ассоциации скрипичных мастеров России и были подведены итоги «Слепых прослушиваний». Событие состоялось! Здесь было всё: и интрига, и драма, и радость побед, и неприятие поражений. Удивительно как эмоционально зрители наблюдали за Слепыми прослушиваниями и болели за своих фаворитов. Должен напомнить, что это был акустический конкурс-эксперимент, целью которого было выработать стандарты оценки звучания скрипки. Три формулы показали нам разные результаты — анализировать полученные данные мы будем в ближайшие месяцы. А сейчас я хочу поблагодарить всех участников прослушиваний и членов жюри! При наличии победителей, у нас нет проигравших — все инструменты были достойно представлены в этом соревновании», — говорит автор идеи и председатель оргкомитета Иван Семкин.

Что она принесла авторам проекта, музыкальному сообществу столицы и регионов РФ в роли его участников – исполнителей, членов жюри, многочисленных любителей скрипки и всех желающих приобщиться к прекрасному миру музыки в столь необычном формате, как была запланирована и реализована серия мероприятий, — все это можно узнать в обзоре.

Вторая научно-практическая Конференция Ассоциации скрипичных мастеров России явилась значимым событим в музыкальной жизни столицы, поскольку включила в себя несколько центральных мероприятий, которые привлекли к себе внимание элиты музыкантов струнно-смычкового направления и собрали аудиторию по-настоящему увлеченных людей.

В рамках Конференции прошли:

Акустический конкурс-эксперимент «СЛЕПЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Иван Семкин представил ТРИ ФОРМУЛЫ оценки звучания скрипки, на котором были озвучены современные и исторические инструменты российских мастеров – 16 скрипок.

Солисты-иллюстраторы проекта: Граф Муржа (III тур), Светлана Безотосная (II тур), Давид Ардуханян (I тур).

Основное жюри: Вячеслав Супрун (председатель жюри), Назар Кожухарь, Виктор Абрамян, Андрей Чистяков, Алексей Розов, Иван Келаскин, Павел Старченко, Ринат Сафимов, Елена Иванова, Валерий Гребенников — профессиональные музыканты исполнители, преподаватели ЦМШ, Московской консерватории и других музыкальных учебных заведений, солисты московских оркестров, эксперты музыкальных инструментов, скрипичные мастера и мастера других музыкальных инструментов.

Отдельной привлекательной находкой проекта стало формирование Альтернативного жюри, в которое вошли как профессионалы, так и любители скрипки, сформированное по предварительным заявкам в Оргкомитете конкурса.

«Этим акустическим конкурсом-экспериментом мы планируем выработать параметры оценки акустических характеристик музыкальных инструментов, привлечь внимание музыкантов струнно-смычкового сектора к инструментам российских мастеров и сделать первый шаг в формировании профессиональной среды для оценки звучания музыкальных инструментов и интересного творческого общения», — этот призыв автора идеи, руководителя проекта и президента Ассоциации скрипичных мастеров России Ивана Семкина, произнесенный в момент открытия конкурса, оправдался в полной мере – он принес всем нам большой опыт в оценке звуковых параметров смычковых инструментов, собрал много материалов для большой аналитической работы, дал пищу для активных размышлений в кругах музыкальной общественности на данную тему.

Три дня конкурса «Слепые прослушивания» явились настоящим испытанием для исполнителей и членов жюри, ведь перед ними была поставлена задача выбрать лучшего из лучших и именно «по слуху», без визуальных ориентиров. Это оказалось непросто, но настолько увлекательно и по-творчески азартно, что создало атмосферу профессионального соревнования на сцене за ширмой, огромной концентрации членов жюри, волнений среди болельщиков в зрительном зале.

Нужно отметить, что в конкурсе принимали участие инструменты (скрипки) ведущих скрипичных мастеров из центральных регионов РФ (Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Н.Новгорода и других)

Конкурс проходил 3 дня, каждый день – новая ФОРМУЛА озвучки и оценки, три тура соревнования, три солиста-иллюстратора.

ПЕРВАЯ формула: Прослушивание всех инструментов подряд. Три тура. Во второй тур проходит 8 инструментов. В третий тур проходит 4 инструмента.

ВТОРАЯ формула: Прослушивание 1+3. При этом «1» — это «эталонный инструмент», который будет звучать через каждые 3 инструмента. Три тура. Во второй тур проходит 8 инструментов. В третий тур проходит 4 инструмента.

ТРЕТЬЯ формула: Прослушивание 4х4 с выбыванием 2 инструментов. Инструменты жеребьевкой разбиваются на 4 группы по 4 скрипки. Три тура. Во второй тур проходит 8 инструментов. В третий тур проходит 4 инструмента.

Перед началом Первого тура каждой Формулы звучали 3 тестовых инструмента – скрипки Всеволода Дубровского, Николая Сиваева и Вячеслава Супруна.

Скрипка Вячеслава Супруна также была «Эталонным инструментом» во Второй формуле.

Победители Формул:

ПЕРВАЯ формула – победитель Павел ТРИШЕВ (Москва), скрипка SOFIA;

ВТОРАЯ формула – победитель Владимир ЗВОРЫГИН (Екатеринбург), скрипка Strelets;

ТРЕТЬЯ формула – победитель Павел ТРИШЕВ (Москва), скрипка SOFIA.

Согласно регламента конкурса: если скрипка победила в двух формулах и более, то она автоматически получает ГРАН ПРИ.

ГРАН ПРИ этого года присвоено победителю в двух формулах, скрипке SOFIA — скрипичный мастер Павел ТРИШЕВ.

Концерты цикла «Звучат инструменты российских скрипичных мастеров»

22 июня 2022 года на первом концерте прозвучала скрипка ведущего московского скрипичного мастера Николая СТАСОВА.

Солист — выпускник Московской государственной консерватории Андрей ЗАБАВНИКОВ (скрипка), класс профессора МГК им. П.И.Чайковского А.Г. Богданяна.

Партия фортепиано — Елизавета КАРАУЛОВА.

23 июня 2022 года на втором концерте прозвучала скрипка знаменитого скрипичного мастера — представителя семейной династии российских скрипичных мастеров — Ларисы КЕРЧЕНКО.

Солист — Лауреат Международных конкурсов Валерия БОГДАНОВА (скрипка).

Партия фортепиано – Ольга ШЕРСТЕННИКОВА.

24 июня 2022 года состоялся сольный концерт известного скрипача, члена жюри акустического конкурса-эксперимента «Слепые прослушивания» Алексея РОЗОВА (скрипка).

На концерте прозвучали скрипки российских мастеров: Дениса ЯРОВОГО, Вячеслава СУПРУНА, Всеволода ДУБРОВСКОГО, Сергея ЧЕРКЕСА.

25 июня 2022 года в 15:00 состоялся концерт на инструментах-победителях и финалистах. Скрипки прозвучали в руках Светланы БЕЗОТОСНОЙ и Графа МУРЖИ.

На концерте прозвучали инструменты российских мастеров: Павел Тришев (SOFIA), Михаил Горонок (SIRIUS), Владимир Зворыгин (Strelets), Роман Наумов (VENTUS), Станислав Дмитриев (DIALOG), Вячеслава Моргашова (ISPANKA), Денис Яровой (PUTNIK).

25 июня 2022 года в 19:00 состоялся финальный КОНЦЕРТ-БАТТЛ на скрипках-победителях и скрипках-участниках акустического конкурса «Слепые прослушивания».

На каждом из представленных инструментах поочередно исполняли разнохарактерную по содержанию и стилю музыку популярные скрипачи Александр БАРКЛЯНСКИЙ и Алексей РОЗОВ.

В концерте принимали пианисты: лауреат международных конкурсов Надежда Котнова и лидер проекта «Второе приближение» Андрей Разин.

На концерте прозвучали скрипки российских мастеров: Романа Наумова (Concordia), Михаил Горонок (SIRIUS), Роман Наумов (VENTUS), Павел Тришев (SOFIA), Вячеслав Маргашов (ISPANKA), Станислав Дмитриев (DIALOG), Александр Рабинович (VEGA), Владимир Зворыгин (Strelets), Павел Старченко (ANIMA).

Лекция–практикум скрипичного мастера Дмитрия Тараканова «Спектральный анализ корпуса скрипки»

22 июня 2022 года перед началом конкурса со всех скрипок был снят спектральный анализ корпуса. 23 июня 2022 года в 18:00 прошла лекция-практикум «Спектральный анализ корпуса скрипки»

«Тембр инструмента определяется резонансами его корпуса. Есть несколько способов снять эту информацию со скрипки, один из них использовался в нашем эксперименте. Мы закрепляем скрипку в условно-подвешенном положении в рамке на резинках. Струны при этом мягко заглушены снаружи (не о гриф и не касаясь грифа). Наносится лёгкий щелчок по подставке молоточком массой 1 грамм. Щелчок совершается с свободном падении молоточка, закреплённого, как маятник, без дополнительного усилия, используя только собственный вес молоточка.

Звук этого щелчка записывается на микрофон и в программе-преобразователе Фурье на экране компьютера мы получаем спектр, который является «отпечатком», подписью, объективным показателем спектра инструмента. Анализируя спектр, звуковысотность и амплитуду его пиков и провалов, можно предсказать, как будет звучать инструмент. Можно сказать, будет ли инструмент носким, с ярким и полным звуком, или будет скорее тембристым и звучать в коробочку. Если у инструмента есть определённые характеристики звучания, которые можно однозначно уловить при прослушивании, то в спектре они будут отражены.

На основании полученных результатов я попытался сделать предсказание о выходе в финал некоторых инструментов. Были названы 2 инструмента: 15 (MARS) и 11 (Dialog) – один из них попал в финал двух формул. Это скрипка DIALOG Станислава Дмитриева из Нижнего Новгорода. Если брать четыре инструмента, то по результатам моего исследования я бы выделил скрипки Concordia (5) Романа Наумова и SIRIUS (17) Михаила Горонка – оба инструмента выходили в финал конкурса по одному разу. Нумерацию инструментов я привожу по I туру ПЕРВОЙ формулы.

Конечно, мы изначально допускали определенную погрешность в эксперименте, т.к. все серьёзные исследования проводятся не деревянным молоточком, а специальным импульсным молотком. Оборудование для такого исследования выйдет примерно в 1500$. Плюс тихая комната (anechoic chamber). На лекции я рассказывал, как мастера могут применять метод наблюдения спектра инструментов с помощью подручных средств каждый день у себя в мастерской», – рассказывает Дмитрий Тараканов.

Творческие встречи с выдающимися скрипичными мастерами современности Николаем Стасовым (Москва) и Романом Наумовым (Санкт-Петербург)

На встречах были затронуты вопросы оценки акустических параметров скрипки и вопросы экспертной оценки музыкальных инструментов.

Каждая встреча обрела облик интересной и информативной интерактивной беседы, наполненной также вопросами и ответами по широкому спектру насущных вопросов от музыкантов разного уровня.

Выставка современных и исторических инструментов российских мастеров

На выставке была представлена широкая экспозиция инструментов современных российских мастеров, исторических российских инструментов, экземпляры зарубежных скрипичный мастеров, а после завершения конкурса – все инструменты- участники конкурса., что явилось уникальной возможностью для музыкантов опробовать и сравнить инструменты в своих руках, а также напрямую пообщаться с их создателями.

Общее собрание Ассоциации скрипичных мастеров России

На Собрании АСМР были подняты вопросы образования скрипичных мастеров, этики и эстетики реставрации инструментов. Много говорили о регламентах и стандартах в сфере образования и реставрации.

На собрании выступил представитель Белорусского государственного университета культуры и искусств Карчевской Н.В. Александр Сурба.

Он рассказал о Лаборатории по изучению, реставрации и изготовлению инструментов.

По итогом состоявшегося акустического конкурса было принято решение о необходимости проведения такого масштабного мероприятия не реже 1 раза в год, а в течение года устраивать обучающие лекции-встречи для проработки деталей акустической экспертизы музыкальных инструментов.

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