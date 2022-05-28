Окунитесь в «МЁРТВОЕ МОРЕ» вместе с группой «ПИКЧИ!»

27 мая 2022 года группа «ПИКЧИ!» выпустила новый ЕР «МЕРТВОЕ МОРЕ».

Впервые ребята представили свой новый альбом на большом концерте ко Дню Рождения группы, который состоялся в клубе «IZI».

«Этот альбом был записан в маленькой комнате химкинской новостройки. Он пропитан атмосферой осенней депрессии, и мы предлагаем вам окунуться в каждую песню с головой и задуматься над тем, что действительно важно каждому из нас», — делится фронтмен группы, Олег Седанцов.

Мы поинтересовались у ребят, почему у альбома такое интересное название, и вот, что они ответили: «Мёртвое море – это ЕР с высокой концентрацией лирики и интересных мыслей. Главный герой, переживая те или иные эмоции, понимает, что когда-то перестанет чувствовать, а, соответственно, существовать. Так же, как и высыхает мертвое море на поверхности нашей планеты. Главная мысль данного релиза: чувствовать, значит жить».

ЕР включает в себя 4 трека: «КАК СМЕРТЬ», «ДОЖДЬ», «МЁРТВОЕ МОРЕ», а также трек «Я ТЕБЯ НЕ ЛЮБЛЮ», который уже стал хитом группы, был активно поддержан на цифровых площадках и собрал более 3 миллионов стримов.

Московские слушатели уже смогли оценить живое исполнение песен из нового альбома, а 30 июня поклонники из Санкт-Петербурга смогут насладиться ими на большом концерте в клубе «Сердце».

Слушайте альбом «МЕРТВОЕ МОРЕ» на всех стриминговых площадках и приходите на концерт.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.