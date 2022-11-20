Олег Рой и рэп-исполнитель ST представили первый в истории музыки саундтрек к книге

18 ноября в пресс-центре ТАСС состоялась презентация саундтрека «Воспоминания» российского рэп-исполнителя ST (Александра Степанова) к роману писателя Олега Роя «Старьевщица». Впервые в истории мировой музыкальной культуры к книге был создан саундтрек.

В пресс-коференции помимо автора книги и автора композиции участвовал телерадиоведущий, продюсер и журналист Роман Емельянов, директор издательства «РИПОЛ классик» Сергей Макаренков и шеф-редактор издательства — Татьяна Соловьева.

«Роман полностью меня захватил, и я прочитал его практически на одном дыхании. По-моему, закончив прочтение и отложив книгу, я даже поаплодировал автору, настолько меня восхитила книга, — говорит ST, — С Олегом мы познакомились уже позже. Сидели, общались. Я подписал тот самый экземпляр романа «Старьёвщица» и обсудил недавно вышедший его «Порог». И в ходе разговора Олег сказал, что был бы рад, если бы его книга вдохновила на песню, на что я ответил, что как раз думал о том, чтобы сделать саундтрек к «Старьёвщице». Тем более, насколько мне известно, никто из артистов еще никогда не делал саундтрека к книге! Поэтому мы стали».

Сам Олег Рой рассказал о том, что первое издание «Старьевщицы» вышло еще 17 лет назад, но это был вариант, сокращенный издательством. Сейчас же в издательстве «РИПОЛ классик» вышла полная авторская версия.

«Мы планируем сейчас как электронный вариант, так и аудиокнигу. Есть две компании, которые выразили свое желание изучать материал для сериала/полнометражного фильма «Старьевщица»», — заявил Рой. Писатель также уточнил, что следующий тираж «Старьевщицы» (январь 2023 года) будет сопровождаться QR-кодом, по которому читатель сможет перейти и послушать саундтрек. В настоящее время любой желающий может услышать «Воспоминания» в свободном доступе на музыкальных платформах, а видео конференции можно посмотреть на странице Олега Роя в ВКонтакте.

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