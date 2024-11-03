Олеся Яжук рассказал о своей книге сказок «Веретено Бабы Яги»

Cказки были с нами всегда. С раннего детства мы слышим, как нам рассказывают или читают вслух удивительные истории, наполненные волшебством, невероятными событиями и яркими героями. С тем же успехом самую первую фразу статьи можно отнести и к прошлому человечества. Едва у людей оформились речь и сознание, появились сказки. Не даром исследователи утверждают, что некоторым сюжетам даже не сотни, а тысячи лет.

В конце ноября 2024 года в издательстве МИФ выходит новинка — книга «Веретено Бабы Яги». Она станет частью серии «Страшно интересная Россия» и расскажет о хорошо знакомых нам сказках, которые хранят в себе отголоски тех времен, когда люди жили совсем по другим правилам. В основу книги легли пять сюжетов, в которых девушки взаимодействуют с Бабой Ягой. Разными путями они приходят в дремучий лес и на время остаются в загадочной избушке на курьих ножках. Как правило, их ждут различные испытания. Но, пройдя непростую проверку, героини возвращаются домой, став уже взрослыми и полноправными людьми в своем обществе.

Возрастная инициация была одной из основ архаического общества. Женское посвящение имеет еще матриархальные корни, о чем можно судить по сохранившимся свадебным обрядам, песням, плачам, сказкам и традиционным верованиям. Помимо испытаний в доме Бабы Яги девушки приобретали сакральные знания своей общины, а также усваивали правила и табу, установленные в их социуме.

И сама Баба Яга уже предстает перед нами не забавной старушкой из мультфильма и не отрицательным персонажем детского утренника, а жрицей Великой Матери, которая учит девушек творить собственную будущность. Отсюда и веретено в названии книги, ведь оно было инструментом, который использовался для изготовления нити, а та во всех мировых культурах символизировала судьбу. Неспроста героини прядут или ткут в заветной избушке, а некоторые из них получают веретёна из рук Бабы Яги, когда им приходит время возвращаться домой.

Книга написана на основе академических источников информации, рассматривает славянские и европейские сказки в контексте женской инициации и адресована широкому кругу читателей, интересующихся фольклором.

Олеся ЯЖУК