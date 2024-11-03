РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир книгОлеся Яжук рассказал о своей книге сказок «Веретено Бабы Яги»

Олеся Яжук рассказал о своей книге сказок «Веретено Бабы Яги»

editor
By editor
45
веретено бабы яги
Олеся Яжук. Веретено бабы Яги. Сказки

Cказки были с нами всегда. С раннего детства мы слышим, как нам рассказывают или читают вслух удивительные истории, наполненные волшебством, невероятными событиями и яркими героями. С тем же успехом самую первую фразу статьи можно отнести и к прошлому человечества. Едва у людей оформились речь и сознание, появились сказки. Не даром исследователи утверждают, что некоторым сюжетам даже не сотни, а тысячи лет.

В конце ноября 2024 года в издательстве МИФ выходит новинка — книга «Веретено Бабы Яги». Она станет частью серии «Страшно интересная Россия» и расскажет о хорошо знакомых нам сказках, которые хранят в себе отголоски тех времен, когда люди жили совсем по другим правилам. В основу книги легли пять сюжетов, в которых девушки взаимодействуют с Бабой Ягой. Разными путями они приходят в дремучий лес и на время остаются в загадочной избушке на курьих ножках. Как правило, их ждут различные испытания. Но, пройдя непростую проверку, героини возвращаются домой, став уже взрослыми и полноправными людьми в своем обществе.

Возрастная инициация была одной из основ архаического общества. Женское посвящение имеет еще матриархальные корни, о чем можно судить по сохранившимся свадебным обрядам, песням, плачам, сказкам и традиционным верованиям. Помимо испытаний в доме Бабы Яги девушки приобретали сакральные знания своей общины, а также усваивали правила и табу, установленные в их социуме.

И сама Баба Яга уже предстает перед нами не забавной старушкой из мультфильма и не отрицательным персонажем детского утренника, а жрицей Великой Матери, которая учит девушек творить собственную будущность. Отсюда и веретено в названии книги, ведь оно было инструментом, который использовался для изготовления нити, а та во всех мировых культурах символизировала судьбу. Неспроста героини прядут или ткут в заветной избушке, а некоторые из них получают веретёна из рук Бабы Яги, когда им приходит время возвращаться домой.

Книга написана на основе академических источников информации, рассматривает славянские и европейские сказки в контексте женской инициации и адресована широкому кругу читателей, интересующихся фольклором.

веретено бабы яги
Олеся Яжук. Веретено бабы Яги. Сказки

Олеся ЯЖУК

Предыдущая статья
Всероссийская выставка «Цветочное счастье» открылась на ВДНХ

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru