Ольга Безродная: «Пушкинская карта как мера социальной поддержки − важна для молодёжи»

Всероссийская культурная программа «Пушкинская карта», призванная популяризировать культурные мероприятия среди молодежи отметила первый год существования. В эксклюзивном комментарии для Международного пресс-центра МКР-Медиа директор музейно-выставочного комплекса «Россия – Моя история» в Омске Ольга Безродная сказала, что «Пушкинская карта» как особая – адресная и целевая – мера социальной поддержки важна для молодёжи.

«В возрасте от 14-ти до 24-х лет у молодого человека много интересов и мало средств. Не насилуя и принуждая, мы даём ему возможность попробовать ту часть культурного поля, которое он сам выберет не всегда. Мы уже столкнулись с ситуацией, когда индустрия развлечений получает высокие коммерческие доходы. За концерты «спорных» звезд готовы платить большие деньги, а 50 рублей в музей – для школьника это дорого… Абсурд. С другой стороны, это стимулирует наши учреждения культуры стать востребованными, интересными, заметными. Не сидеть сложа руки и нести гордое звание высокой культуры при пустых залах», − заявила Ольга Безродная.

Сложности я вижу в том, что часть потенциальных посетителей не готова пользоваться «Пушкинской картой» − прежде всего из-за трудностей с оформлением. Здесь, конечно, нам бы очень хотелось активности образовательных учреждений. Почему бы на уроке информатики не потратить время на обучение тому, как оформить «Пушкинскую карту»? И нужно, и полезно. Ещё есть проблема для ребят из удалённых районов. Нужны как минимум двухдневные программы, ведь дорога до областного центра занимает много времени. Мы в прошлом году делали программу для молодёжи Исилькуля и перед Новым годом в один день приняли 350 человек. Это было непросто, но в любом случае я очень поддерживаю этот проект», − отметила директор музейно-выставочного комплекса «Россия – Моя история» в Омске Ольга Безродная в эксклюзивном комментарии для Международного пресс-центра МКР-Медиа.

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