Третьяковская галерея представила выставку «Генрих Семирадский. По примеру богов»

Генрих Семирадский (1843-1902) – самый «античный» представитель русской академической школы живописи. Его полотна, запечатлевшие сцены римской истории, полной страсти, буйных празднеств и идиллического пейзажа, всегда ярки и красочны.

14 музейных российских собраний, а также Национальный музей Республики Беларусь (Минск) и Национальная галерея Армении (Ереван) предоставили работы для экспонирования. Москва, Санкт-Петербург, Серпухов, Новгород, Саратов, Переяславль-Залесский, Нижний Новгород – российская география произведений Генриха Семирадского.

Античность, визуальное воплощение философии Фридриха Ницше – мировоззрение Аполлона и Диониса – воплотились в единое римское празднество, где одновременно царствуют красота и животная страсть. Генрих Семирадский соединил не только глубокие знания истории, мировой художественной культуры, но и тщательность в прорисовке деталей. Достаточно взглянуть на его графику, также представленную на выставке.

Генриху Семирадскому было поручено расписывать Храм Христа Спасителя, к сожалению, многое не сохранилось, но отдельные работы из Русского музея и Музея Москвы свидетельствуют о глубоком погружении художника в тему. Произведения художника настолько реалистичны, что создают впечатление присутствия художника в качестве свидетеля изображаемого. Работы Семирадского – живописная летопись самого прекрасного и самого жестокого, чем был славен Великий Рим.

Кроме работ самого художника на выставке представлены и его современники – братья Сведомские, Вильгельм Котарбинский, Федор Бронников, Степан Бакалович, а также работы современных художников конца ХХ – начала XXI века.

Выставка открыта до 3 июля 2022 года.

Марина АБРАМОВА

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