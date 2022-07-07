Ольга Серябкина выпустила юмористический трек «Дядя Гена»

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Ольга Серябкина презентовала свою новую песню «Дядя Гена». По-настоящему летний сингл поможет поднять настроение и снять стресс. Новый трек Ольги — юмористический взгляд на сегодняшние реалии.

Трек посвящён всем оптимистам, которые всегда верят в лучшее и радуются жизни. А в особенности сингл понравится тем, кто не смог уехать отдыхать за границу в этом году, но не унывает. Все они смогут провести время с главным героем песни — Дядей Геной, у которого нет шенгена. В такой компании точно не заскучаешь, а значит и лето пройдет наилучшим образом!

Все треки Ольги становятся хитами и занимают первые строчки топ-чартов. В новом сингле «Дядя Гена» по-настоящему летний саунд и запоминающийся текст, так что он точно скоро попадёт во все плейлисты страны!

Послушать новый хит Ольги Серябкиной можно на всех доступных музыкальных платформах.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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