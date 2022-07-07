7 июля в рамках Российской Креативной недели прошла сессия «Молодые таланты в кинопроизводстве: как получить инвестиции на свой проект», организованная онлайн-кинотеатром PREMIER. Как получить инвестиции на кинопроекты молодым талантам, рассказали эксперты на сессии PREMIER в рамках Российской Креативной недели.

Сессия проходила в павильоне «Кино» Российской Креативной недели. В обсуждении приняли участие: Софья Митрофанова, генеральный директор PREMIER; Мария Ситковская, директор Московской школы кино; Андрей Терешок, генеральный директор ГПМ КИТ; Александр Ляпин, Директор Департамента интегрированных коммуникаций ИРИ; Антон Малышев, исполнительный директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм»; Нелли Яралова, генеральный продюсер 1-2-3 production.

Модераторами сессии выступили Мария Истомина, редактор отдела «Медиа» газеты «Ведомости» и Жан Просянов, главный редактор kino-teatr.ru.

Софья Митрофанова, генеральный директор PREMIER:

– Не люблю загонять молодых и талантливых в какую-либо систему, это плохо сказывается на таланте, творчестве. Никакие шаблоны у работе с молодыми, экспериментальными проектами не работают. И так же для меня лично не важно, кто принёс проект. Я всегда смотрю на работу, а не на человека: его пол, возраст, взгляды и тд.

Но при этом молодежь должна понимать, что только огня в глазах недостаточно. Нужно уметь слушать, воспринимать критику, долго и упорно работать. Не дорабатывать то, что ты придумал, можно только за свой счёт. Когда в тебя вкладывают реальные деньги, ты должен прислушаться к обладателю денег и владельцу площадки.

Антон Малышев, исполнительный директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм»:

– Идёт тотальная охота по линии государства за молодыми, талантливыми людьми. У «Кинопрайма» каждый третий проект — дебютный. Эти проекты вызывают у экспертов доверие. Государственные деньги выделяются на поддержку дебютантов, чтобы были дебюты сами по себе. Частные инвесторы хотят найти именно потенциально успешный проект.

Андрей Терешок, генеральный директор ГПМ КИТ:

– Молодежь должна ходить на питчинги. Рассказывать о своих проектах, показывать их. Поверьте, вас заметят. Питчинги реально работают. С победителями сразу заключают договор, ещё примерно 5-6 участников рассматривают тщательно и, чаще всего, берут их проекты в работу

Молодые чаще всего работают с малобюджетными проектами. Дебютанту в первую очередь нужно давать классную команду, если у него такой нет. Чтобы мы обратили внимание на проект, нужно показать нам: презентацию проекта, посерийник, сценарий.

Нелли Яралова, генеральный продюсер 1-2-3 production:

– Продюсерская работа — всегда вкусовщина. Мы никуда не денемся от своих предпочтений, поэтому у разных продюсеров рождаются разные проекты. У меня недавно случилась встреча, когда я увидела в молодой команде большой потенциал, которой я готова дать крупный бюджет.

Если говорить о популярных жанрах, зрители не привыкли смотреть фильмы о фильмах, им не интересны темы цирков, театров, балета. Почему-то такие проекты не пользуются популярностью. Мы ищем комедии, у нас самый высокий спрос на такие проекты.

Мария Ситковская, директор Московской школы кино:

– По-прежнему самые популярные профессии у абитуриентов: режиссер, актер, сценарист, оператор, шоураннер. Но к сожалению, многие молодые люди, мечтающие реализовать себя в кино, часто забывают о том, что в индустрии есть и другие способы раскрыть свой потенциал художника и зарабатывать на жизнь любимым делом. Киноиндустрия, помимо очевидного и постоянного дефицита сценаристов и шоураннеров, нуждается в художниках постановщиках, художниках по костюму, гримерах, CG и VFX специалистах, звукорежиссерах и многих других.

Сегодня индустрия испытывает дефицит кадров по всем направлениям. Почти у каждой платформы сейчас есть слот под документальный проект, поэтому спрос на тех, кто будет делать этот контент, растет. Именно поэтому мы в запустили программу «Новый DOC», которая направлена на подготовку специалистов, которые могут работать в различных форматах и жанрах. Сделать первые шаги в киноиндустрию можно, освоив профессии кастинг-директора, второго режиссера, продюсера продвижения кино и сериалов.

Александр Ляпин, Директор Департамента интегрированных коммуникаций ИРИ:

– Мы рассмотрели уже более 5 тыс заявок. Между профессионалами и молодыми практически нет разницы в заполнении заявок. И с той и с другой стороны есть команды, которые заполняют их недостаточно внимательно. Молодой команде нужно быть готовой к тому, что она столкнётся с бюрократией — поскольку получение государственной субсидии требует заполнения большого количества документов.

Мы стараемся облегчить этот процесс. Но командам нужно подходить ответственно к документообороту, не бояться его и не делать кое-как. Нужно выделить время, тщательно все заполнить, и дальше спокойно работать.

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