РОСКИНО впервые проводит Фестиваль российского кино в Алжире

В столице Алжирской Народной Демократической Республике, в городе Алжир, стартовал «Фестиваль российского кино АЛЖИР 2025». Фестиваль организован РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В торжественной церемонии открытия примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Алжире Алексей Соломатин и другие почетные гости.

«Мы рады впервые представить российский кинофестиваль в Алжире. Россию и Алжир связывают давние экономические и культурные отношения, и мы уверены, что наш фестиваль станет важным шагом в укреплении этого сотрудничества. Российское кино, которое мы привезли, разнообразно по жанрам и темам, отражает вечные человеческие ценности и современные тенденции кинопроизводства. Надеемся, что алжирские зрители по достоинству оценят богатство и эмоциональную силу наших картин», — отметила Эльза Антонова, генеральный директор РОСКИНО.

Откроет фестиваль драма «Вызов» (реж. Клим Шипенко) — история хирурга, которой предстоит за короткий срок подготовиться к полёту на МКС и провести уникальную операцию в условиях невесомости, чтобы спасти жизнь космонавта.

В программе также:

«Поехавшая» (реж. Антон Маслов) — трогательная комедийная мелодрама о девушке, решившей изменить свою жизнь и отправиться в путешествие через всю Россию на велосипеде;

«Воздух» (реж. Алексей Герман мл.) — военная драма о юных лётчицах Великой Отечественной войны, удостоенная приза «Лучший фильм» на Кинофестивале стран ШОС в Китае;

«На деревню дедушке» (реж. Владислав Богуш) — семейная комедия о встрече десятилетнего гения нейросетей с дедушкой, способной изменить их обоих;

«Великолепная пятёрка» (реж. Василий Ровенский) — красочный семейный мультфильм-детектив о спасении легендарного балета «Лебединое озеро».

Фестиваль продолжает активное развитие культурных связей России с африканскими странами. Так, в мае 2025 года РОСКИНО совместно с Посольством России в Алжире уже провело специальный показ военной драмы «Блиндаж» (реж. Марк Горобец), приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее РОСКИНО проводило киномероприятия и в других странах Африки — в Египте, Мозамбике и ЮАР.