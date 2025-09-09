«Они потрясли мир. Джейсон Стэйтем. Неудержимый»

Джейсон Стэйтем – знаменитый британский актер, звезда культовых фильмов «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Форсаж», «Перевозчик» и многих других. Он не собирался становиться актером, а мечтал о спортивной карьере и олимпийском золоте.

Стэйтем появился на свет 26 июля 1967 года в английском городке Ширбрук. Отец зарабатывал на жизнь тем, что торговал на улице контрафактными часами, парфюмом и поддельной бижутерией. Джейсон с детства осваивал азы этого ремесла. Нелегальная уличная торговля стала первой и единственной школой актерского мастерства звезды боевиков.

Спустя несколько лет семья переехала на восточное побережье Англии, там мальчик пошел в школу.

Физическая культура всегда занимала важное место в семье Стэйтенов, отец внушал детям, что тренировки важны так же, как и прием пищи. Неожиданно для всех Джейсон увлекся прыжками в воду. На протяжении 12 лет он входил в состав национальной сборной Великобритании. Даже приезжал в Советский союз на соревнования. Только вот спорт не приносил денег, в отличие от уличной торговли.

Однажды хорошо сложенного юношу заметили представители крупного модного бренда. Они как раз искали на роль амбассадора компании не подиумного красавчика, а парня с улицы. Так Стэйтем появился на страницах известных журналов, а востребованность в шоу-бизнесе начала стремительно расти. Переломный момент в карьере наступил в 1998 году, когда начинающий режиссер Гай Ричи пригласил в свой фильм «Карты, деньги, два ствола» Джейсона и не прогадал. Потом был «Большой куш», где партнером Стэйтема стал Брэд Питт.

Личная жизнь Джейсона всегда привлекала внимание общественности. В 1997-м году он начал отношения с актрисой и моделью Келли Брук, но пара рассталась через семь лет. В 2005-м на съемках фильма «Лондон» Стэйтем завел роман с актрисой Софи Монк, но и этот союз оказался недолгим. В 2006-м он уже встречался с искусствоведом Алексой Зосман. В 2009-м на одной из вечеринок в Лондоне актер познакомился с актрисой и моделью, которая была младше его на 20 лет.

Сейчас Стэйтему 58 лет. Он по-прежнему отказывается от услуг дублеров в экшн-сценах. Владеет одной из самых известных в Европе частных коллекций автомобилей. На редкость законопослушен и успешно справляется с ролью отца двоих детей.