«Они потрясли мир. Группа «Мираж». За кулисами большого успеха»

Группа «Мираж» стала настоящей сенсацией Советского Союза времен перестройки. Буквально за месяц дебютная песня двух студентов разлетелась по всей стране и принесла им славу. «Мираж» полностью оправдывал свое название. Кому принадлежал голос – то ли Разиной, то ли Суханкиной – 20 лет оставалось загадкой. Директор этим пользовался, отправлял на гастроли сразу несколько составов и зарабатывал огромные деньги. Девушки, одетые в стиле западных рок-звезд, давали по 90 концертов в месяц. Им завидовали конкуренты, подражали поклонницы, влюблялись фанаты. Но за кулисами царила такая атмосфера, из-за которой артистки покидали группу. Коллектив постоянно менялся.

Для гастролей нужна была солистка и в пару к Разиной позвали Гулькину. Однако Наталия хотела выступать одна и развернула войну против Светланы. Только записывать новый альбом пригласили не ведущих солисток. Гулькина отказалась петь чужим голосом и ушла из группы.

К тому же в жизни Наталии появился человек, который обещал ей золотые горы. Она поверила, но, как оказалось позже, зря.

Со скандалом покинула «Мираж» и Светлана Разина. Сейчас она уверена, что конфликтов в группе можно было избежать. Она, в отличие от других солисток, была готова делить сцену.

Светлана живет с мужем в собственном загородном доме, где может быть самой собой. Ведь раньше ей очень часто приходилось показывать зубы.

Гулькину жизнь тоже не баловала. Она была замужем четыре раза, но сейчас Наталия одна.

Первым мужем Суханкиной стал хорватский бизнесмен, но расстояние разрушило семью. Она еще трижды выходила замуж, но ни один из браков не был удачным.

Какую цену заплатили звезды коллектива за успех? Почему они несчастны в личной жизни? Что не смогли поделить бывшие участники группы? Из-за чего солистки первых составов до сих пор остаются заклятыми врагами? Почему продюсер запрещает солисткам исполнять знаменитые хиты «Миража»? За что Летягин уволил Наталию Гулькину по статье? Как Маргарита Суханкина избавлялась от конкуренток? Зачем обладательница загадочного голоса группы запрещала афишировать свое имя? Какую памятную вещь хранит до сих пор Светлана Разина? И кто на самом деле принес группе настоящую славу?

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Группа «Мираж». За кулисами большого успеха» в пятницу, 26 мая, в 00:10 на Пятом канале.

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