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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Они потрясли мир. Кэмерон Диас. Ангел без принципов»

editor
By editor
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кэмерон диас - актриса

Кэмерон Диас называют самой обаятельной актрисой Голливуда. Веселая блондинка, зажигалка, девчонка из соседнего двора. Но какие тайны скрываются за этой широкой улыбкой? Чем Кэмерон в реальной жизни отличается от своего экранного образа? Возможно, не зря один из её фильмов называется «Другая женщина».

Она родилась в дружной семье, где все стояли друг за друга горой. Взаимная любовь и поддержка были главными ценностями в доме Диас. Кроме них у семьи почти ничего не было. Жили бедно. Будущая звезда собирала железные банки и потом сдавала их, чтобы получить хоть какие-то деньги.

Одноклассницы в школе не любили Кэмерон. Смеялись над ее высоким ростом, большим ртом и худобой. Дразнили скелетом. Девочка старалась не обращать внимания на издевки. А вот парни были без ума от блондинки. Красотка отвечала им взаимностью. В старшей школе девушка забеременела. Но рожать не стала. Она не могла и предположить, какие роковые последствия будут у этого поступка. Позднее, начав встречаться с актером Мэттом Диллоном, Диас снова оказалась в положении. Однако этому ребенку не суждено было появиться на свет. У артистки случился выкидыш на раннем сроке. А через несколько лет – еще один!

Диас никогда не скрывала: она вовсе не так мила и невинна, как кажется на первый взгляд. Юность в компании рокеров и металлистов, вредные привычки, драки в барах. Ее одержимость вечеринками разрушала одни любовные отношения за другими. Впрочем, долгое время актриса совсем не дорожила своими союзами с мужчинами. Получив первые большие роли, девушка стала прямо говорить: ей не нужны ни муж, ни ребенок. Она слишком дорожит своей свободой.

С годами Кэмерон стала мягче. Перестала воспринимать брак как что-то пугающее. И даже заговорила о детях. Вот только судьба ответила ей бумерангом. Теперь против свадьбы выступали спутники Кэмерон. А когда актриса встретила мужчину мечты и все-таки вышла за него — не смогла забеременеть. Лишь спустя пять лет у Кэмерон и ее мужа Бэнджи Мэддена родилась дочь. Однако семейное счастье досталось актрисе очень высокой ценой!

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