«Они потрясли мир. Кэмерон Диас. Ангел без принципов»

Кэмерон Диас называют самой обаятельной актрисой Голливуда. Веселая блондинка, зажигалка, девчонка из соседнего двора. Но какие тайны скрываются за этой широкой улыбкой? Чем Кэмерон в реальной жизни отличается от своего экранного образа? Возможно, не зря один из её фильмов называется «Другая женщина».

Она родилась в дружной семье, где все стояли друг за друга горой. Взаимная любовь и поддержка были главными ценностями в доме Диас. Кроме них у семьи почти ничего не было. Жили бедно. Будущая звезда собирала железные банки и потом сдавала их, чтобы получить хоть какие-то деньги.

Одноклассницы в школе не любили Кэмерон. Смеялись над ее высоким ростом, большим ртом и худобой. Дразнили скелетом. Девочка старалась не обращать внимания на издевки. А вот парни были без ума от блондинки. Красотка отвечала им взаимностью. В старшей школе девушка забеременела. Но рожать не стала. Она не могла и предположить, какие роковые последствия будут у этого поступка. Позднее, начав встречаться с актером Мэттом Диллоном, Диас снова оказалась в положении. Однако этому ребенку не суждено было появиться на свет. У артистки случился выкидыш на раннем сроке. А через несколько лет – еще один!

Диас никогда не скрывала: она вовсе не так мила и невинна, как кажется на первый взгляд. Юность в компании рокеров и металлистов, вредные привычки, драки в барах. Ее одержимость вечеринками разрушала одни любовные отношения за другими. Впрочем, долгое время актриса совсем не дорожила своими союзами с мужчинами. Получив первые большие роли, девушка стала прямо говорить: ей не нужны ни муж, ни ребенок. Она слишком дорожит своей свободой.

С годами Кэмерон стала мягче. Перестала воспринимать брак как что-то пугающее. И даже заговорила о детях. Вот только судьба ответила ей бумерангом. Теперь против свадьбы выступали спутники Кэмерон. А когда актриса встретила мужчину мечты и все-таки вышла за него — не смогла забеременеть. Лишь спустя пять лет у Кэмерон и ее мужа Бэнджи Мэддена родилась дочь. Однако семейное счастье досталось актрисе очень высокой ценой!