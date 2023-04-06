«Они потрясли мир. «НА-НА». Тайны золотого состава»

В 90-е популярность группы «НА-НА» била все мыслимые рекорды. Обаятельные солисты мгновенно влюбляли в себя женщин постсоветского пространства. Откровенные костюмы заставляли сердца фанаток биться чаще. «Золотой состав» группы успешно гастролировал несколько лет. Голосами и пластикой артистов восхищалась вся страна. Поначалу красивых певцов тепло встречали за океаном и даже сравнивали с легендарной группой «Битлз». Но что на самом деле таилось за красивой картинкой? У каждого – своя история и боль.

Вместе со своим экстравагантным продюсером Бари Алибасовым «НА-НА» считалась самой скандальной звездной группой отечественного шоу-бизнеса.

Сначала молодой коллектив пел на разогреве у популярного тогда «Интеграла». Публика принимала певцов восторженно, только вот названия у группы не было долгое время. Оно появилось случайно.

Потом в группе начали происходить изменения в составе. Для концертных выступлений и клипов сшили роскошные костюмы – настоящие произведения искусства. На сцене артисты отрывались не на шутку: обнаженные девушки, недвусмысленные движения. Со стороны казалось, что и за кулисами творится разврат. Алибасов придумал солистам имидж секс-гигантов и старательно его поддерживал, устраивал провокационные фотосессии и рассказывал о безумных оргиях.

Вместе с тем в коллективе действовали строгие правила и ограничения. За их нарушения приходилось платить высокую цену.

Фанатки искренне верили, что у каждой из них есть шанс стать той самой, единственной для своего кумира. Караулили у студии и в магазинах, ночевали в подъездах. Иногда девушки заходили так далеко, что это становилось опасным. Однажды солисты чудом избежали гибели по вине обезумевших поклонниц.

Несмотря на все сложности, коллектив сумел удержаться в шоу-бизнесе, мальчики превратились во взрослых мужчин. От «золотого состава» остались только двое. Они уже не выходят на сцену в откровенных нарядах, на смену «Фаине» пришла «Зинаида», оба обзавелись семьями.

С чего начиналась история легендарной группы? Что за необычные пункты были прописаны в контрактах артистов? Куда уходили их огромные гонорары? Почему Владимир Левкин со скандалом покинул группу на пике популярности? Правда, что группа разрушила первый брак Вячеслава Жеребкина? Из-за чего Владимир Политов много лет с ужасом ждал объявления песни «Фаина» в каждой их концертной программе. Кто она – та самая Фаина? Что помогло музыкантам сохранить группу? Как остальные артисты смогли вернуть былую популярность? Как сейчас живут бывшие участники коллектива? С кем много лет враждует Бари Алибасов? И какие тайны артистам приходилось скрывать долгое время?

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. «НА-НА». Тайны золотого состава» в пятницу, 7 апреля, в 00:10 на Пятом канале.

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