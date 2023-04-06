В конце марта в Москве прошла пятая юбилейная премия The Moscow Life & Business Awards. Премия призвана оценить достижения Москвы в области бизнеса, культуры, спорта и социальной сферы и объединить бизнес и культуру. Целью присуждения премии является демонстрация общественности прогресса Москвы в области культуры и бизнеса и поощрение успехов в культурной, деловой и общественной жизни. По традиции премия проходит в одном из лучших и атмосферных мест нашей прекрасной столицы – в пятизвездочном Отеле Монарх.

Москва – это сложнейший социально – экономический организм, многоотраслевой хозяйственный и строительный комплекс, культурно – историческое образование, олицетворение синтеза бизнеса в разных его проявлениях и искусств, площадка для величайших событий в истории России.

Алла Рид, Леуш Любич, Карина Мартиросян

Вокальная группа «Пятеро»

Карина Мартиросян, Ева Авеева

Ксения Жарко

Ксения Калмыкова, Алексей Черемных, Карина Мартиросян

Максим Завидия, Карина Мартиросян

Наталья Абдразакова

Нина Фокина

Эдуард Бояков

Номинанты ежегодной премии The Moscow Life & Business Awards – это люди и компании, жизнь и деятельность которых неразрывно связана с нашей прекрасной столицей.

Премия прошла в теплой и дружественной атмосфере, которую создал известный шоумен, ведущий топовых светских мероприятий Роман Огнев. Весь вечер гости наслаждались яркой творческой программой. Премию украсило выступление талантливых артистов - вокального проекта «Пятеро», Максима Завидия, Леуша Любича, Нины Фокиной, Аллы Рид, Лизы Диез, Дарьи Воробьевой и Алекса Анохина.

Поздравляем премиантов пятой юбилейной премии в области культуры, бизнеса и социальной сферы The Moscow Life & Business Awards:

«PAYGINE» – БИЗНЕС И ИННОВАЦИИ, «Лучший разработчик инновационных финансовых продуктов для бизнеса»;

«ROYAL THAI» – WELLNESS И КРАСОТА, 15 лет безупречной практики! – «Лучшая сеть спа-салонов тайского массажа»;

КСЕНИЯ ЖАРКО – МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ, «За высокие достижения и профессионализм»;

Иммерсивный спектакль «ЛУБЯНСКИЙ ГРИМЕР» – НОВЫЙ ТЕАТР, «За новаторство и креативную визуализацию исторических событий»;

Международный культурный проект «НУРЕЕВСКИЕ СЕЗОНЫ» – ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ, «За вклад в развитие современных форм продвижения культуры и искусства»;

Вокальная группа «ПЯТЕРО» – ПРОРЫВ ГОДА, «За высокий творческий потенциал и целеустремленность»;

НИНА ФОКИНА – ХИТ ГОДА, «За многогранный творческий потенциал»;

АЛЛА РИД – ДЖАЗ БЕЗ ГРАНИЦ, «За многогранность и профессионализм»;

«МОСКВАРИУМ» – ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, «Лучший культурно-развлекательный центр для всей семьи»;

«МОРЕ МУЗЫКИ» – ОТКРЫТИЕ ГОДА, «Лучшее уникальное пространство для концертов и событий» ;

«ПУТЬ ВОДЫ» – ОТКРЫТИЕ ГОДА, «Лучшая мультимедийная фиджитал выставка для всей семьи»;

«КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА» – БРЕНД ГОДА, «Лучший поставщик природной воды домой и в офис».

Карина Мартиросян, продюсер премии, основатель коммуникационного агентства DVSTYLEMEDIA.RU, главный редактор мультимедийного журнала TheMoscowLife.ru: «Вот и прошла пятая юбилейная премия The Moscow Life & Business Awards. Прошла ярко и феерично! Хочу выразить огромную благодарность всем премиантам, артистам, партнерам и гостям премии за то, что провели этот воскресный вечер с нами. Синий хрустальный кристалл - символ премии, олицетворяет совершенство, власть, космическую силу, оптимизм и успех. Именно с такими пожеланиями я хочу обратиться к каждому из вас. Всегда двигайтесь вперед, к новым целям, успеху и совершенству! Желаю всем успехов, благополучия и процветания! Ваш яркий талант, амбиции и достижения меняют мир вокруг в лучшую сторону. Мы ждем вас вновь на шестой премии, которая состоится в ноябре 2023 года! До новых встреч!»

Фото – Анастасия СИДОРОВА

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