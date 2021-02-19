20 и 21 февраля 2021 года состоится онлайн-фестиваль креативного мышления КРЕМ – проект участников «Школы волонтеров культуры» в Российской государственной детской библиотеке.

Программа фестиваля состоит из четырех тематических блоков:

Смотри – лекции о дизайне, сторителлинге, писательском мастерстве, встречи с экспертами, которые расскажут, как найти свое профессиональное призвание и развить креативность;

Твори – мастер-классы и тренинги от специалистов, которые научат писать сценарий и создавать весёлые стишки-порошки;

Играй – квесты, во время которых можно познакомиться с единомышленниками и весело провести время, расследуя детективные истории;

Болтай – комнаты для дискуссий и обсуждения того, что увидят участники фестиваля.

О креативной индустрии и рекламе, о том, кому подходит работа в рекламе, как устроен рабочий процесс и о карьерном пути креативщика расскажет директор креативного агентства Red Keds и фестиваля креативных индустрий G8 Виталий Быков,

Тренер творческих состояний, обладатель золотых Каннских львов, автор бестселлера «Кроссфит мозга» Игорь М. Намаконов предложит несколько способов, которые помогут решить непростую задачу – создать собственного персонажа. Он также расскажет о природе креативности и посоветует, как начать креативить.

Разобраться в деталях брендинга, который находится на стыке искусства и бизнеса поможет команда брендингового агентства SenseSay.

О том, как создать сюжет истории, почему у автора должен быть план и несколько творческих приемов в запасе расскажет автор серии книг «Мир из прорех» Яна Летт.

Филолог, музыкант, антропоник, разработчик, ведущий и участник событий класса «Образовательный экстрим» Красноярской Школы антропоники Макс Чередниченко

развеет представления о чопорном мире поэзии и научит рифмовать на злобу дня.

О феномене комиксов расскажет руководитель комикс-центра SMART-библиотеки им. А. А. Ахматовой Андрей Дроздов.

Сценарист Мила Просвирина проведет экскурс в профессию сценариста, раскроет секреты создания захватывающих сюжетов, подскажет как продать свой сценарий и снять по нему фильм.

О том, как как сделать книгу собственными руками расскажет редактор издательства «Альпина.Дети» Мария Шалунова.

Арт-директор телеканала МУЗ ТВ Варвара Титова объяснит, что работа на телевидении требует не только креативности, но и отличного понимания трендов, умения вовремя откликаться на зрительский спрос и смелости создавать актуальный контент.

Пошаговое руководство рисования первой иллюстрации можно будет получить на мастер-классе художника-иллюстратор Елены Смешливой.

О рэпе – многогранном, живом, смелом искусстве и о том, как устроены музыкальные лейблы расскажет рэпер и музыкант, основатель лейбла HHD Илья Техликиди aka Лабора.

Музыкальный продюсер, саунд дизайнер, диджей Денис Котляр aka Altaii раскроет еще одну сторону мира креатива – диджеинг.

Актеры театральной студии «Фабрика театра» проведут мастер-класс по сторителлингу, который применяют в театре, бизнесе и искусстве самопрезентации.

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