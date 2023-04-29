В Москве открылся первый в мире аудиомузей

27 апреля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив открылся первый в мире аудиомузей «Дом винтажной музыки».
«Многие, кто присутствуют на открытии, находят по одному, по два, по три аппарата, у которых задерживаются на час-два вспоминая свою молодость. В одном из залов я обнаружил аппарат, за который в 90-е годы отдавали, например, квартиру - это магнитофон Sharp. А для детей это место совершенно уникальное, они для себя откроют то, что не видели никогда», - делится впечатлениями генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
В трех тематических залах расположено много интересной и редкой винтажной аппаратуры с конца XIX века до 80-х годов XX-го века. Все экспонаты нового столичного музея – из частной коллекции. Она собиралась больше 20-ти лет и уже достигла цифры в 400 аппаратов и 3000 виниловых пластинок.
«Миссия аудиомузея в том, чтобы сохранить бесценные аппараты и винтажные пластинки, валики фонографа, магнитные ленты, чтобы любой желающий смог увидеть красоту этой техники, узнать о передовых звуковых технологиях, а самое главное, услышать звук эпохи, как слышали его наши родители, бабушки и дедушки», – рассказывает директор аудиомузея Кристина Беленькая.
Все экспонаты — в рабочем состоянии. Многие из них принадлежали известным историческим личностям, например, фонограф Томаса Эдисона 1900 года, проигрыватель Жана-Поля Бельмондо, радиоприемник «Филипс» из фильма о Джеймсе Бонде, аппаратуру из студии, где записывались The Beatles, и другие.
Экспонаты аудиомузея до сих пор сохранили прекрасные «вокальные способности», каждый из них имеет свой неповторимый звук. Посетители услышат голоса ушедших эпох с аутентичных пластинок, редкие музыкальные произведения, записанные на шеллачные валики, виниловые пластинки, бобины и кассеты.
Кроме того, в музее можно попасть на концерты, лекции, театральные вечера, творческие встречи с артистами и даже показы немого кино с живой озвучкой и тапером. На май уже составлена программа мероприятий, где будет интересно, как взрослым, так и детям.
А в интерактивной фотозоне, оформленной в стиле 60-70-х годов прошлого века, гости смогут окунуться в прошлое, посмотрев советские передачи на ретро-телевизоре, позвонив другу по дисковому телефону или отдохнуть, листая винтажные книги и журналы.
Аудиомузей «Дом винтажной музыки» ждет гостей ежедневно, кроме понедельника, по адресу г. Москва, улица Орджоникидзе д.1.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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