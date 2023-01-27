ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ: Рок-оратория «Чёрный январь. Прощёное воскресенье»

28 января в 17:00 в концертном зале «Москва» состоится специальный показ рок-оратории «Чёрный январь. Прощёное воскресенье».

Рок-оратория посвящена деятельности подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия». Организация была образована в годы Великой Отечественной войны школьниками, которых казнили фашисты в январе 1943 года. В предстоящих показах будут задействованы артисты из Луганской Народной Республики, где и происходило историческое событие.

Здесь вы можете посмотреть онлайн-трансляцию.

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О самой постановке здесь.

В живую, постановку можно посмотреть 28 и 29 января в концертном зале «Москва»

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