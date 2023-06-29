В Москве пройдет выставка, созданная при помощи мировых нейросетей и российской нейросети ReText.AI

8 июля в Москве, в Центре цифрового искусства Artplay Media открывается выставка «Искусство 2.0. Нейрохудожник», где посетители смогут увидеть полотна классических произведений искусства, преобразованные с помощью различных нейросетей и насладиться закадровым голосом, текст для которого был подготовлен с помощью российской нейросети ReText.AI.

Это первая весомая коллаборация российских нейросетевых продуктов и мультимедийных пространств. По задумке организаторов, выставка должна стать площадкой, в которой современный человек погрузится в мир искусственного интеллекта. Именно поэтому даже текст для закадрового голоса был написан при помощи известной российской нейросети для текстов ReText.AI

«‎Быть причастным к популяризации искусства через нейросетевые технологии — это привилегия. Мы стремимся создавать инновационные решения, которые расширяют возможности творчества и вдохновляют людей. Наша миссия — проложить мост между людьми и технологиями, чтобы каждый мог ощутить магию и силу искусственного интеллекта. Мы гордимся тем, что наш вклад поможет обществу воспринимать искусство с новой перспективы и раскрывать его глубину и красоту»‎, - рассказала сооснователь российской нейросети ReText.AI Елена Райтс. Для создания общей экспозиции организаторы использовали нейронную сеть, которая училась на базе множества известных картин. Полученный результат привел к необычному сочетанию знакомого стиля и новых творческих элементов.

Выводом стало зрительское представление из удивительных по красоте произведений искусства, которые являются новыми, но в то же время сохраняют самобытность оригинальных шедевров.

Экспозиция — это не только визуальный ряд, но это и рассказ искусственного интеллекта о самом себе. Нейросеть поможет определить, что является по ее мнению прекрасным, а что нет; в чем секрет гениальности художников – в таланте или виртуозном владении анатомией и перспективой? Сумеет ли нейрохудожник заменить человека творца?

С помощью нейросетей воссозданы произведения таких художников как Леонардо да Винчи, Рене Магритта, Энди Уорхола, Сальвадора Дали, Альфонса Мухи, Пабло Пикассо, Винсента Ван Гога, Казимира Малевич и др.

В экспозиции также будет представлен раздел, посвященный искусству, полностью созданному нейросетью. Нейросеть вдохновилась произведениями известных современных художников, таких как Такаши Мураками и красочным миром покемонов. В результате была создана серия абстрактных произведений, исследующих темы киберпанка или футуризма.

Это событие станет важным шагом в популяризации искусственного интеллекта в России и привлечет большой интерес как со стороны медиа, так и общественности.

Выставка будет проходить с 8 июля по 9 сентября 2023 года в ЦЦИ Artplay Media по адресу Нижняя Сыромятническая, 10, строение 2, вход 2А, 2 этаж.

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