Основатель ГК «Рики» Илья Попов принял участие в X Санкт‑Петербургском международном форуме объединённых культур

Панельная дискуссия «Всё дело в культуре» прошла 12 сентября в Атриуме Главного штаба Эрмитажа.

Модератором встречи выступил Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ. Ассистировал – Михаил Хомич, главный управляющий директор ВЭБ.РФ.

Основатель ГК «Рики» Илья Попов принял участие во втором эпизоде дискуссии, посвященном культурному разнообразию. В данной секции также выступили:

Милош Бикович, актер, продюсер (Сербия/Россия);

Никита Шевченко, сооснователь и управляющий партнер компании «ВИЖУ»;

Павел Курьянов, предприниматель, соучредитель лейбла «Блэк Стар».

В ответ на вопрос о секретах успеха анимационного проекта «Смешарики» Илья Попов прокомментировал:

«Главный принцип успеха продукта, который ориентирован на широкую семейную аудиторию, но прежде всего на детей – это умение говорить честно, не бояться поднимать любые темы и при этом не пытаться ставить себя выше ребенка, не занимать какую-то назидательную позицию, а стараться вести открытый диалог в любой форме, в том числе через анимацию. Эту честность и искренность чувствуют и дети, и их родители. И это работает во всём мире».

Рассуждая на тему социального предпринимательства, Илья Попов отметил:

«То, чем ежедневно занимаюсь я и вся наша команда – во многом, это как раз про это. В начале двухтысячных, когда мы начинали, нас объединило не стремление быстрой прибыли, а желание создать что-то уникальное. Мне кажется, что во многом нам это удалось, потому что мы делали это для себя, для своих детей, не пытаясь повторять за кем-то, а создать именно своё».

Среди других спикеров в панельной дискуссии приняли участие:

Алексей Фурсин, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы (Россия);

Елена Давыдова, руководитель Фонда «Газпром культурные инициативы»;

Юлия Мазанова, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»;

Василий Дёмин, д. т. н., исполнительный директор КСЛ, основатель Музейного центра «Городок художников»;

Полина Бондарева, основатель школы «Masters» и культурного пространства «Левашовский Хлебзавод»;

Антон Георгиев, основатель бренда «Крестецкая строчка».

X Санкт-Петербургский международный культурный форум продлится до 14 сентября. Организаторами выступают Министерство культуры РФ и городское правительство. Программа включает в себя выставки, Фестиваль стран БРИКС и дискуссионные сессии. Финалом мероприятий станет премьера балета Бориса Эйфмана «Преступление и наказание».