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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Основатель ГК «Рики» Илья Попов принял участие в X Санкт‑Петербургском международном форуме объединённых культур

editor
By editor
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илья попов гк рики

Панельная дискуссия «Всё дело в культуре» прошла 12 сентября в Атриуме Главного штаба Эрмитажа.

Модератором встречи выступил Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ. Ассистировал – Михаил Хомич, главный управляющий директор ВЭБ.РФ.

Основатель ГК «Рики» Илья Попов принял участие во втором эпизоде дискуссии, посвященном культурному разнообразию. В данной секции также выступили:

  • Милош Бикович, актер, продюсер (Сербия/Россия);
  • Никита Шевченко, сооснователь и управляющий партнер компании «ВИЖУ»;
  • Павел Курьянов, предприниматель, соучредитель лейбла «Блэк Стар».

В ответ на вопрос о секретах успеха анимационного проекта «Смешарики» Илья Попов прокомментировал:

«Главный принцип успеха продукта, который ориентирован на широкую семейную аудиторию, но прежде всего на детей – это умение говорить честно, не бояться поднимать любые темы и при этом не пытаться ставить себя выше ребенка, не занимать какую-то назидательную позицию, а стараться вести открытый диалог в любой форме, в том числе через анимацию. Эту честность и искренность чувствуют и дети, и их родители. И это работает во всём мире».

Рассуждая на тему социального предпринимательства, Илья Попов отметил:

«То, чем ежедневно занимаюсь я и вся наша команда – во многом, это как раз про это. В начале двухтысячных, когда мы начинали, нас объединило не стремление быстрой прибыли, а желание создать что-то уникальное. Мне кажется, что во многом нам это удалось, потому что мы делали это для себя, для своих детей, не пытаясь повторять за кем-то, а создать именно своё».

Среди других спикеров в панельной дискуссии приняли участие:

  • Алексей Фурсин, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы (Россия);
  • Елена Давыдова, руководитель Фонда «Газпром культурные инициативы»;
  • Юлия Мазанова, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»;
  • Василий Дёмин, д. т. н., исполнительный директор КСЛ, основатель Музейного центра «Городок художников»;
  • Полина Бондарева, основатель школы «Masters» и культурного пространства «Левашовский Хлебзавод»;
  • Антон Георгиев, основатель бренда «Крестецкая строчка».

X Санкт-Петербургский международный культурный форум продлится до 14 сентября. Организаторами выступают Министерство культуры РФ и городское правительство. Программа включает в себя выставки, Фестиваль стран БРИКС и дискуссионные сессии. Финалом мероприятий станет премьера балета Бориса Эйфмана «Преступление и наказание».

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