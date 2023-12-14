«Остров фортов» и ГК «Рики» будут совместно работать над созданием детских медиа- и событийных проектов в Кронштадте

Кронштадтский туристско-рекреационный кластер «Остров фортов» и группа компаний «Рики» – один из лидеров российского анимационного рынка, объявляют о начале стратегического сотрудничества. В рамках социальной миссии по расширению возможностей для подрастающего поколения стороны вместе будут работать над созданием детских медийных и событийных проектов в Кронштадте. Это первый в Кронштадте партнерский проект по развитию возможностей для детей с участием анимационного бренда.

«В интересах комплексного развития территории Кронштадта, которое проводится по поручению Президента, проект “Остров фортов” стремится создать комфортные условия для образования, развития и полезного досуга подрастающего поколения. Потребности детей и молодежи учитываются как в создании каждого объекта кластера, так и в регулярно проходящих событийных мероприятиях, которых с открытием Музея военно-морской славы стало еще больше. Сотрудничество с ГК “Рики” внесет вклад в социальную миссию проекта и откроет для ребят новые необычные форматы знакомства с Кронштадтом, морем и флотом. Совместно мы планируем работать над созданием образовательных спецпроектов на базе Музея, интегрировать анимационных героев в разные локации, возможно, уже в будущем году проведем на территории кластера первый летний детский фестиваль», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

«На протяжении многих лет ГК “Рики” активно популяризирует такое педагогическое направление, как edutainment, то есть обучение через развлечение. Мы регулярно проводим конкурсы для учителей и плотно сотрудничаем с научным сообществом. Наши анимационные персонажи прививают интерес ребенка к познанию с самого раннего детства, а также способствуют развитию свободы мышления, воображения и интеллекта. Мы благодарим наших партнеров – Кронштадтский туристско-рекреационный кластер “Остров фортов” за оказанное доверие. Вместе мы планируем создать здесь уникальную атмосферу, где будут организованы культурные, развлекательно-познавательные мероприятия, а также выставки, концерты и фестивали с участием наших мультгероев. Уверена, что такой кластер станет центром полезного досуга для всей семьи», - говорит генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина.

Первая совместная активность «Острова фортов» и ГК «Рики» стартует уже в ближайшее время в рамках ежегодного культурного проекта «Морская зимняя сказка» в кронштадтском музейно-историческом парке. В этом году новогоднее пространство расширяется – оно охватит и территорию нового Музея военно-морской славы – новой яркой точки на карте «новой туристской географии» Санкт-Петербурга, привлекающий тысячи посетителей ежедневно своей иммерсивной экспозицией и легендарной подлодкой «К-3». В локациях музейно-исторического парка и на прилегающей к Музею территории гости встретятся с любимыми анимационными персонажами. Юных посетителей и их родителей в локациях музейно-исторического парка и Музея встретят световые фигуры популярных героев мультсериала «Смешарики» – Нюши и Кроша, необычные фотозоны, будут ждать активности на тюбинговой горке. Уже традиционно «Морская зимняя сказка» представит также ярмарочные домики с разнообразными сувенирами и подарками, необычные фотозоны и тематические световые арт-объекты, погружающие в волшебную атмосферу Нового года.