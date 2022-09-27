От идеи до реализации: как придумать концепцию клипа

Включая музыкальные каналы, мы так и наблюдаем череду клипов на любой вкус и цвет. Однако мало кто знает какая работа стоит за этой красивой картинкой в 3 минуты. Сегодня специально для АртМосковии певица SanSii, по горячим следам съемки клипа на трек «Никаких люблю», рассказала с какими трудностями сталкивается артист и какие забавные истории скрывает съемочная площадка.

– Как ты придумываешь идею для клипа?

– Идею для своего первого клипа на песню «Никаких люблю» я придумала не одна. Мы обсуждали ее вместе с командой (видео-продакшеном), после чего мне прислали синопсис и утвердили идею. Вообще, я не люблю собирать все сама и всегда даю возможность команде творчески проявляться, если мне нравится идея — я поддерживаю. Режиссер всегда видит картинку гораздо четче, чем человек, который никогда не смотрел в объектив. Я все же больше люблю работать по другую сторону объектива — моя работа быть артистом, и я обожаю быть в кадре.

– Что для тебя самое важное в рабочем процессе?

– Профессионализм, и чтобы все было вовремя. Не люблю людей, которые опаздывают, потому что чаще всего именно из-за этого начинаются задержки, которые тянут за собой кучу проблем, а от этого я начинаю нервничать. Также для меня важна трудоспособность. Я не готова уговаривать людей поработать. Один раз на съемках клипа я ни разу за 4 часа не смогла выйти из кадра. Просто была в нем все время.

– Выбор команды — расскажи, как это происходит?

– Важно, чтобы мне было комфортно с людьми, а команда как-то собирается сама, люди приходят по запросу. Приходят всегда самые лучшие люди, иногда мне кажется, что это они меня выбирают.

– Что самое сложное при съемках клипа? С какими сложностями ты сталкивалась на съемках?

– В последний момент у нас отменилась локация для съемки, было восемь часов вечера, а мотор в 7 утра… В последний момент мы искали новый дом, я очень сильно переживала, но в итоге нашли дом и все состоялось. Также не просто было сниматься в бассейне, когда на улице 7 градусов тепла. Это было не пару кадров – я сидела в воде минут 40 и очень замерзла, но результат того стоил!

– Были ли забавные случаи? Расскажи о них

– Даже не знаю… В клипе на трек «Никаких люблю», который скоро выйдет, я поливаю ребят из шланга. Чтобы струя шла сильнее, шланг надо было зажать определенным способом, и пока мы пробовали, как это лучше сделать, чтобы выглядело и в кадре красиво, и сохранялся нужный эффект, кажется, промокли все! Надо было видеть наши лица, это было очень смешно.

– Съемки это лишь часть процесса создания клипа, пост-продакшн расскажи о нем, какие бываю трудности на этом этапе?

– Мы один раз снимали клип под демо версию песни, но, когда трек свели он получился гораздо длиннее, чем был. И нам не хватало материала для клипа. Пришлось все обрезать и переделывать.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.