Роман о надежде и прощении Олега Роя «Прости» вышел в свет

«Черт-те чего на дорогах он не заметил, но это и понятно, мысли так или иначе приводили к серой тетрадке. Отцу с матерью одно осталось – надеяться. У него же есть от деда поручение. Почти миссия. Если Тося найдется, у деда появится стимул, чтобы выжить. И дело Александра – помочь в этом. Раздеваясь, заваривая кофе покрепче и устраиваясь поудобнее, он думал, что надо бы освежить или вовсе завести новые профили в соцсетях, выложить дедовские фотографии и рассказать историю про Тосю. Вдруг найдутся те, кто знал его лично? И – Тосю? Что там говорит теория семи рукопожатий? Или даже пяти? Что даже от подзаборного бомжа до, к примеру, генсека ООН можно протянуть цепочку не более чем из семи знакомств. А соцсети – это много таких цепочек. Но сперва нужно самому узнать историю целиком, и четкий, убористый почерк деда – как тропинка, уводящая в прошлое».

«Прости» – новый роман Олега Роя, одного из самых популярных российских авторов. Эта история нескольких людей, которые оказываются тесно связаны друг с другом. Их объединяют тайны прошлого, страхи настоящего и подлинные чувства – не вспышки страстей и бурные излияния эмоций, а ровное уважительное отношение, теплая привязанность и чувство защищенности.

Сашин дед в тяжелом состоянии. В больнице он просит внука разыскать какую-то тетрадку, а вместе с ней неведомую Тосю. В его словах так мало ясности, но Саша очень любит деда и готов на все, лишь бы дорогой человек поправился. Он отправляется на старенькую дачу, чтобы начать с самого простого – найти такую важную для деда тетрадь. Он обнаруживает дневник, из которого узнает о том, что когда-то дед был влюблен вовсе не в бабушку Таню, а в некую Тосю, перед которой дед очень виноват и которая однажды пропала бесследно. Так начинается эта удивительная, сложно устроенная история об узлах прошлого, которые можно попробовать распутать в настоящем.

Персонажи Роя – люди, которые не раз падали, но каждый раз поднимались. Иногда им страшно смотреть вперед, но они продолжают идти, опираясь на близких, не обязательно родных по крови людей. Тонкий мастер психологической прозы, Рой начинает свою историю как сентиментальную семейную сагу, но поднимает болезненные темы предательства, вседозволенности и острый вопрос семейного насилия, бесправия и выученной беспомощности жертв и безнаказанности домашних тиранов.

Нетривиальные повороты сюжета, глубоко проработанные персонажи и живой, образный язык – отличительные черты прозы Роя. Он изящный стилист и неназойливый философ, настоящий универсал, чьими книгами зачитываются люди всех поколений.

«Прости» – его типичный роман, оставляющий долгое послевкусие.

Олег Рой (настоящая фамилия Резепкин) – писатель, сценарист, продюсер, фотограф, общественный деятель. Родился в 1965 году в Магнитогорске. Ещё в детстве мечтал стать учителем, работал по специальности и даже был директором школы-интерната. Но однажды принял решение круто изменить жизнь и уехал в Швейцарию. Там он прожил 11 лет и занялся литературой. По возвращении стал ведущим автором издательства «Эксмо», которое и по сей день выпускает его книги, предназначенные для аудитории разных поколений. Его прозу отличают динамичные сюжеты и глубокий психологизм, обеспечившие ему многолетний успех у читателей.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.